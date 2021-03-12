https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600955516.html

В Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса

В Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса

Новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть заболевания ни у детей, ни у взрослых, заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:51

2021-03-12T15:51

2021-03-12T15:51

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть заболевания ни у детей, ни у взрослых, заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, дети болеют коронавирусом гораздо реже и относительно легче, чем взрослые. Заболеваемость детей не превышает 8-10% и постепенно увеличивается, начиная с семилетнего возраста. Основное число заболевших среди несовершеннолетних приходится на подростков 13-15 лет.

https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600883230.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество