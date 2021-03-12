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https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600955516.html
В Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса
Новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть заболевания ни у детей, ни у взрослых, заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:51
2021-03-12T15:51
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть заболевания ни у детей, ни у взрослых, заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, дети болеют коронавирусом гораздо реже и относительно легче, чем взрослые. Заболеваемость детей не превышает 8-10% и постепенно увеличивается, начиная с семилетнего возраста. Основное число заболевших среди несовершеннолетних приходится на подростков 13-15 лет.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса

15:51 12.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМасочный режим в Москве
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть заболевания ни у детей, ни у взрослых, заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По его словам, дети болеют коронавирусом гораздо реже и относительно легче, чем взрослые. Заболеваемость детей не превышает 8-10% и постепенно увеличивается, начиная с семилетнего возраста. Основное число заболевших среди несовершеннолетних приходится на подростков 13-15 лет.

"Выявленные новые штаммы коронавируса вряд ли существенно изменят структуру заболеваемости. Поскольку у новых штаммов репродуктивное число выше, то есть они более заразные, заболеваемость тоже может немного увеличиться, но в тех же пропорциях во всех возрастных группах. На тяжесть течения заболевания новые штаммы также не влияют - ни у детей, ни у взрослых", - рассказал Горелов.

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