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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600893026.html
В России за сутки 13 496 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 13 496 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 13 496 человек после COVID-19, за все время пандемии - 3 973 029, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:02
2021-03-12T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 13 496 человек после COVID-19, за все время пандемии - 3 973 029, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге выписаны после коронавируса 2861 человек, в Москве – 1605, в Московской области – 443.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 13 496 человек выздоровели от COVID-19

11:02 12.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 13 496 человек после COVID-19, за все время пандемии - 3 973 029, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 496 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 973 029", - говорится в сообщении.
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В частности, в Санкт-Петербурге выписаны после коронавируса 2861 человек, в Москве – 1605, в Московской области – 443.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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