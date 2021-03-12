https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600893026.html
В России за сутки 13 496 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 13 496 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 13 496 человек после COVID-19, за все время пандемии - 3 973 029, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:02
2021-03-12T11:02
2021-03-12T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 13 496 человек после COVID-19, за все время пандемии - 3 973 029, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге выписаны после коронавируса 2861 человек, в Москве – 1605, в Московской области – 443.
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600826186.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество