https://ria.ru/20210312/korabl-1600971361.html
В Черное море вошел корабль НАТО
В Черное море вошел корабль НАТО
В Черное море зашел испанский фрегат "Кристобаль Колон", сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:46
2021-03-12T16:46
2021-03-12T18:52
россия
черное море
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600972739_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_5688fa2832cd802458b29e5cd64cf16b.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Черное море зашел испанский фрегат "Кристобаль Колон", сообщили в Национальном центре управления обороной.За ним следят российские военные.Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в альянсе объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой.В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.
https://ria.ru/20210201/trenirovka-1595521529.html
россия
черное море
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600972739_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_663412c8020cd4b9bab5eab29baabf39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, испания, в мире