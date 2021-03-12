https://ria.ru/20210312/korabl-1600971361.html

В Черное море вошел корабль НАТО

В Черное море вошел корабль НАТО

В Черное море зашел испанский фрегат "Кристобаль Колон", сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:46

2021-03-12T16:46

2021-03-12T18:52

россия

черное море

испания

в мире

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Черное море зашел испанский фрегат "Кристобаль Колон", сообщили в Национальном центре управления обороной.За ним следят российские военные.Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в альянсе объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой.В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.

https://ria.ru/20210201/trenirovka-1595521529.html

россия

черное море

испания

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2021

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россия, черное море, испания, в мире