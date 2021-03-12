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Польша высылает двух белорусских консулов
Польша высылает двух белорусских консулов
Польша высылает двух белорусских консулов, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:29
2021-03-12T18:55
мид польши
польша
белоруссия
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 12 мар — РИА Новости. Польша высылает двух белорусских консулов, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач."В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве", — написал Пшидач в Twitter.Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". После этого Польша приняла решение в качестве ответной меры выслать белорусского дипломата. Действия польской стороны в Минске посчитали "чрезмерным, асимметричным и деструктивным" ответом и в четверг предложили руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию страны в течение 48 часов.В Минске подчеркнули, что считают недопустимой героизацию военных преступников и оправдание геноцида белорусского народа."Проклятые солдаты" — участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый — военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.Райс во время Второй мировой войны был бойцом Армии Крайовой, а после создал незаконное вооруженное формирование. Зимой 1946 года Бурый и его сторонники совершили поход по восточной территории Польши. Они сожгли несколько деревень и убили 79 человек, в том числе женщин и детей. В 1948 году Райса арестовали по обвинению в совершении военных преступлений. Суд признал, что отряд Бурого убивал людей по признаку национальности и вероисповедания — в основном православных белорусов. Его приговорили к смертной казни и повесили.
https://ria.ru/20170227/1488849297.html
https://ria.ru/20210311/shukhevich-1600758221.html
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мид польши, польша, белоруссия, варшава, в мире

Польша высылает двух белорусских консулов

18:29 12.03.2021 (обновлено: 18:55 12.03.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
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ВАРШАВА, 12 мар — РИА Новости. Польша высылает двух белорусских консулов, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.
"В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве", — написал Пшидач в Twitter.
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Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат".
После этого Польша приняла решение в качестве ответной меры выслать белорусского дипломата. Действия польской стороны в Минске посчитали "чрезмерным, асимметричным и деструктивным" ответом и в четверг предложили руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию страны в течение 48 часов.
В Минске подчеркнули, что считают недопустимой героизацию военных преступников и оправдание геноцида белорусского народа.
"Проклятые солдаты" — участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый — военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
Райс во время Второй мировой войны был бойцом Армии Крайовой, а после создал незаконное вооруженное формирование. Зимой 1946 года Бурый и его сторонники совершили поход по восточной территории Польши. Они сожгли несколько деревень и убили 79 человек, в том числе женщин и детей. В 1948 году Райса арестовали по обвинению в совершении военных преступлений. Суд признал, что отряд Бурого убивал людей по признаку национальности и вероисповедания — в основном православных белорусов. Его приговорили к смертной казни и повесили.
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