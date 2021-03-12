https://ria.ru/20210312/konsuly-1600998202.html

Польша высылает двух белорусских консулов

Польша высылает двух белорусских консулов

Польша высылает двух белорусских консулов, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:29

2021-03-12T18:29

2021-03-12T18:55

мид польши

польша

белоруссия

варшава

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151272/67/1512726780_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b3fef904eb8f86ffdeb92a4e1aa45a65.jpg

ВАРШАВА, 12 мар — РИА Новости. Польша высылает двух белорусских консулов, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач."В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве", — написал Пшидач в Twitter.Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". После этого Польша приняла решение в качестве ответной меры выслать белорусского дипломата. Действия польской стороны в Минске посчитали "чрезмерным, асимметричным и деструктивным" ответом и в четверг предложили руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию страны в течение 48 часов.В Минске подчеркнули, что считают недопустимой героизацию военных преступников и оправдание геноцида белорусского народа."Проклятые солдаты" — участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый — военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.Райс во время Второй мировой войны был бойцом Армии Крайовой, а после создал незаконное вооруженное формирование. Зимой 1946 года Бурый и его сторонники совершили поход по восточной территории Польши. Они сожгли несколько деревень и убили 79 человек, в том числе женщин и детей. В 1948 году Райса арестовали по обвинению в совершении военных преступлений. Суд признал, что отряд Бурого убивал людей по признаку национальности и вероисповедания — в основном православных белорусов. Его приговорили к смертной казни и повесили.

https://ria.ru/20170227/1488849297.html

https://ria.ru/20210311/shukhevich-1600758221.html

польша

белоруссия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид польши, польша, белоруссия, варшава, в мире