Иностранные IT-компании обяжут открыть представительства в России
15:12 12.03.2021 (обновлено: 15:15 12.03.2021)
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о подготовке поправок, которые обяжут IT-компании открывать филиалы в РФ, а также соблюдать "ряд требований и условий".
"В России будет принято законодательство, над которым мы сейчас работаем. Оно обяжет иностранные технологические компании, интернет-ресурсы… создавать на территории нашей страны представительства, филиалы", - пояснил Хинштейн в прямом эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.
Кроме того, разрабатываются поправки, которые заставят эти компании соблюдать ряд требований и условий. "В ближайшее время мы предложения эти окончательно сформируем и направим в ведомства на согласование", - заметил Хинштейн.
IT-гиганты начинают играть по российским правилам, история с Twitter - не финал, заявил Хинштейн
"Крупные IT-гиганты начинают играть по нашим правилам и выполнять требования российского закона, пусть избирательно, но это уже хороший сигнал… Мы, конечно же, будет себя защищать, и история с Twitter – это не финал", - сказал Хинштейн в эфире канала "Россия 24".
Он добавил, что многие страны сейчас сталкиваются с монополией со стороны IT-гигантов, которые составляют "большую угрозу для свободы слова".
Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. При этом, как сообщил в пятницу начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, ведомство готово вести диалог с компанией, но она на запросы и требования не реагирует.