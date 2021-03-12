https://ria.ru/20210312/kompanii-1600947439.html

Иностранные IT-компании обяжут открыть представительства в России

Иностранные IT-компании обяжут открыть представительства в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о подготовке поправок, которые обяжут IT-компании открывать филиалы в РФ, а также... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:12

2021-03-12T15:12

2021-03-12T15:15

россия

госдума рф

александр хинштейн

технологии

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о подготовке поправок, которые обяжут IT-компании открывать филиалы в РФ, а также соблюдать "ряд требований и условий".Кроме того, разрабатываются поправки, которые заставят эти компании соблюдать ряд требований и условий. "В ближайшее время мы предложения эти окончательно сформируем и направим в ведомства на согласование", - заметил Хинштейн.IT-гиганты начинают играть по российским правилам, история с Twitter - не финал, заявил Хинштейн"Крупные IT-гиганты начинают играть по нашим правилам и выполнять требования российского закона, пусть избирательно, но это уже хороший сигнал… Мы, конечно же, будет себя защищать, и история с Twitter – это не финал", - сказал Хинштейн в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что многие страны сейчас сталкиваются с монополией со стороны IT-гигантов, которые составляют "большую угрозу для свободы слова".Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. При этом, как сообщил в пятницу начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, ведомство готово вести диалог с компанией, но она на запросы и требования не реагирует.

https://ria.ru/20210311/twitter-1600756591.html

https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600890278.html

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россия, госдума рф, александр хинштейн, технологии