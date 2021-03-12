https://ria.ru/20210312/kolbasa-1600936459.html

В Германии раскрыли преступления по ДНК с надкушенной колбасы

В Германии раскрыли преступления по ДНК с надкушенной колбасы

Полиция в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия смогла раскрыть совершенную неизвестным преступником в 2012 году череду краж со взломом, после того как... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:13

2021-03-12T14:13

2021-03-12T14:13

северный рейн-вестфалия

германия

албания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_79e9a06fb7b366e2b19d37e735880116.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Полиция в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия смогла раскрыть совершенную неизвестным преступником в 2012 году череду краж со взломом, после того как получила от коллег из Франции образец ДНК, совпавший с тем, который вор оставил на надкушенном кусочке колбасы, сообщает издание Bild.В марте 2012 года неизвестный за день взломал пять квартир в городе Гефельсберг, однако проголодался во время преступления и, воспользовавшись отсутствием хозяев дома, угостился их едой. "На одном из мест преступления коллеги-криминалисты обнаружили надкушенный кусок колбасы, с которого можно было собрать ДНК", - заявила глава полиции Соня Вевер.Однако полиции не удалось найти совпадения по ДНК и дело девять лет пролежало в подвале как нераскрытое.Найти преступника помогла полиция соседней страны: французские коллеги направили в Германию информацию о 30-летнем гражданине Албании, совершившем насильственное преступление во Франции. Его ДНК совпало с образцом, девять лет хранившимся у полиции.

https://ria.ru/20210203/otpechatok-1595889302.html

северный рейн-вестфалия

германия

албания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный рейн-вестфалия, германия, албания, в мире