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В Германии раскрыли преступления по ДНК с надкушенной колбасы
В Германии раскрыли преступления по ДНК с надкушенной колбасы
Полиция в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия смогла раскрыть совершенную неизвестным преступником в 2012 году череду краж со взломом, после того как... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:13
2021-03-12T14:13
2021-03-12T14:13
северный рейн-вестфалия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Полиция в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия смогла раскрыть совершенную неизвестным преступником в 2012 году череду краж со взломом, после того как получила от коллег из Франции образец ДНК, совпавший с тем, который вор оставил на надкушенном кусочке колбасы, сообщает издание Bild.В марте 2012 года неизвестный за день взломал пять квартир в городе Гефельсберг, однако проголодался во время преступления и, воспользовавшись отсутствием хозяев дома, угостился их едой. "На одном из мест преступления коллеги-криминалисты обнаружили надкушенный кусок колбасы, с которого можно было собрать ДНК", - заявила глава полиции Соня Вевер.Однако полиции не удалось найти совпадения по ДНК и дело девять лет пролежало в подвале как нераскрытое.Найти преступника помогла полиция соседней страны: французские коллеги направили в Германию информацию о 30-летнем гражданине Албании, совершившем насильственное преступление во Франции. Его ДНК совпало с образцом, девять лет хранившимся у полиции.
https://ria.ru/20210203/otpechatok-1595889302.html
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северный рейн-вестфалия, германия, албания, в мире