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Библиотекам хотят запретить списание из фондов книг времен Второй Мировой
Библиотекам хотят запретить списание из фондов книг времен Второй Мировой
Главы комитетов Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и культуре Елена Ямпольская подготовили проект с поправками в закон о библиотечном деле,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:33
2021-03-12T09:33
елена ямпольская
госдума рф
александр хинштейн
ссср
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Главы комитетов Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и культуре Елена Ямпольская подготовили проект с поправками в закон о библиотечном деле, согласно которым печатная продукция и иные документы, созданные в СССР с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, признаются частью национального библиотечного фонда, поэтому их нельзя списывать и сдавать в утиль."Вместе с председателем комитета ГД по культуре Е. Ямпольской подготовили поправки в закон "О библиотечном деле", - написал депутат Хинштейн в своём Telegram-каналеОн пояснил, что парламентарии обнаружили "абсурдную вещь": книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и другая печатная продукция, изданная в СССР в годы Второй Мировой войны, никак не защищается государством, хотя это важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи."Сегодня библиотеки могут их списывать, выбрасывать, сжигать, сдавать в утиль и т.п. То есть за поджаренную на Вечном огне сосиску человека привлекут к ответственности, а за костёр из листовок и плакатов времён ВОВ - нельзя даже погрозить пальцем", - отметил Хинштейн."Поэтому законопроектом мы предлагаем - признать печатную продукцию и иные документы, созданные в СССР с 01.09.1939 по 02.09.1945, частью национального библиотечного фонда. Библиотеки (независимо от формы собственности) будут обязаны обеспечивать сохранность таких артефактов. Вводится запрет на их списание и уничтожение", - заявил парламентарий.
https://ria.ru/20210219/letter-1598056332.html
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елена ямпольская, госдума рф, александр хинштейн, ссср, общество

Библиотекам хотят запретить списание из фондов книг времен Второй Мировой

09:33 12.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений СамаринКнижные полки в библиотеке
Книжные полки в библиотеке - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Главы комитетов Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и культуре Елена Ямпольская подготовили проект с поправками в закон о библиотечном деле, согласно которым печатная продукция и иные документы, созданные в СССР с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, признаются частью национального библиотечного фонда, поэтому их нельзя списывать и сдавать в утиль.
"Вместе с председателем комитета ГД по культуре Е. Ямпольской подготовили поправки в закон "О библиотечном деле", - написал депутат Хинштейн в своём Telegram-канале
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Он пояснил, что парламентарии обнаружили "абсурдную вещь": книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и другая печатная продукция, изданная в СССР в годы Второй Мировой войны, никак не защищается государством, хотя это важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи.
"Сегодня библиотеки могут их списывать, выбрасывать, сжигать, сдавать в утиль и т.п. То есть за поджаренную на Вечном огне сосиску человека привлекут к ответственности, а за костёр из листовок и плакатов времён ВОВ - нельзя даже погрозить пальцем", - отметил Хинштейн.
"Поэтому законопроектом мы предлагаем - признать печатную продукцию и иные документы, созданные в СССР с 01.09.1939 по 02.09.1945, частью национального библиотечного фонда. Библиотеки (независимо от формы собственности) будут обязаны обеспечивать сохранность таких артефактов. Вводится запрет на их списание и уничтожение", - заявил парламентарий.
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Елена ЯмпольскаяГосдума РФАлександр ХинштейнСССРОбщество
 
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