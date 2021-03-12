https://ria.ru/20210312/knigi-1600876881.html
Библиотекам хотят запретить списание из фондов книг времен Второй Мировой
Библиотекам хотят запретить списание из фондов книг времен Второй Мировой
Главы комитетов Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и культуре Елена Ямпольская подготовили проект с поправками в закон о библиотечном деле,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:33
2021-03-12T09:33
2021-03-12T09:33
елена ямпольская
госдума рф
александр хинштейн
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156085/42/1560854257_0:149:1501:993_1920x0_80_0_0_10cedf16a39fc1c200fce8c55d90ca28.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Главы комитетов Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и культуре Елена Ямпольская подготовили проект с поправками в закон о библиотечном деле, согласно которым печатная продукция и иные документы, созданные в СССР с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, признаются частью национального библиотечного фонда, поэтому их нельзя списывать и сдавать в утиль."Вместе с председателем комитета ГД по культуре Е. Ямпольской подготовили поправки в закон "О библиотечном деле", - написал депутат Хинштейн в своём Telegram-каналеОн пояснил, что парламентарии обнаружили "абсурдную вещь": книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и другая печатная продукция, изданная в СССР в годы Второй Мировой войны, никак не защищается государством, хотя это важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи."Сегодня библиотеки могут их списывать, выбрасывать, сжигать, сдавать в утиль и т.п. То есть за поджаренную на Вечном огне сосиску человека привлекут к ответственности, а за костёр из листовок и плакатов времён ВОВ - нельзя даже погрозить пальцем", - отметил Хинштейн."Поэтому законопроектом мы предлагаем - признать печатную продукцию и иные документы, созданные в СССР с 01.09.1939 по 02.09.1945, частью национального библиотечного фонда. Библиотеки (независимо от формы собственности) будут обязаны обеспечивать сохранность таких артефактов. Вводится запрет на их списание и уничтожение", - заявил парламентарий.
https://ria.ru/20210219/letter-1598056332.html
https://ria.ru/20201217/razvedka-1589604184.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156085/42/1560854257_75:0:1408:1000_1920x0_80_0_0_e1bb7ea08cc81bb34605b0a8fcc99ec1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена ямпольская, госдума рф, александр хинштейн, ссср, общество
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Главы комитетов Госдумы
по информационной политике Александр Хинштейн
и культуре Елена Ямпольская
подготовили проект с поправками в закон о библиотечном деле, согласно которым печатная продукция и иные документы, созданные в СССР
с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, признаются частью национального библиотечного фонда, поэтому их нельзя списывать и сдавать в утиль.
"Вместе с председателем комитета ГД по культуре Е. Ямпольской подготовили поправки в закон "О библиотечном деле", - написал депутат Хинштейн в своём Telegram-канале
Он пояснил, что парламентарии обнаружили "абсурдную вещь": книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и другая печатная продукция, изданная в СССР в годы Второй Мировой войны, никак не защищается государством, хотя это важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи.
"Сегодня библиотеки могут их списывать, выбрасывать, сжигать, сдавать в утиль и т.п. То есть за поджаренную на Вечном огне сосиску человека привлекут к ответственности, а за костёр из листовок и плакатов времён ВОВ - нельзя даже погрозить пальцем", - отметил Хинштейн.
"Поэтому законопроектом мы предлагаем - признать печатную продукцию и иные документы, созданные в СССР с 01.09.1939 по 02.09.1945, частью национального библиотечного фонда. Библиотеки (независимо от формы собственности) будут обязаны обеспечивать сохранность таких артефактов. Вводится запрет на их списание и уничтожение", - заявил парламентарий.