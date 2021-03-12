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Автор фильма о Крыме прокомментировал ограничение доступа в YouTube
Автор фильма о Крыме прокомментировал ограничение доступа в YouTube
Первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, являющийся автором фильма "Крым. Путь на Родину", доступ к которому ранее ограничил YouTube, считает... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:26
2021-03-12T16:26
россия
андрей кондрашов
youtube
республика крым
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, являющийся автором фильма "Крым. Путь на Родину", доступ к которому ранее ограничил YouTube, считает объяснение Google о причинах произошедшего "двойными стандартами", поскольку видеохостинг признает шокирующей ту правду, которая ему не подходит, и не ограничивает другие материалы с теми же самыми кадрами.Ранее в пресс-службе Google сообщили РИА Новости, что видеохостинг YouTube ввел ограничения на доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24" из-за содержащихся в нем сцен насилия."Все сцены насилия, которые были художественно реконструированы в фильме, повторяют документальные кадры, которые на том же YouTube остаются совершенно не заблокированными и в открытом доступе. Если их смущают кадры Майдана, тогда пусть блокируют или ограничивают доступ ко всем кадрам горящего Киева и Майдана в феврале 2014 года", - прокомментировал Кондрашов ситуацию в разговоре с РИА Новости.Ситуация, по словам автора фильма, в очередной раз демонстрирует двойные стандарты площадки.
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россия, андрей кондрашов, youtube, республика крым, украина

Автор фильма о Крыме прокомментировал ограничение доступа в YouTube

16:26 12.03.2021
 
© РИА НовостиФильм "Крым. Путь на Родину" на странице канала "Россия 24" на YouTube с пометкой об ограничении
Фильм Крым. Путь на Родину на странице канала Россия 24 на YouTube с пометкой об ограничении - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, являющийся автором фильма "Крым. Путь на Родину", доступ к которому ранее ограничил YouTube, считает объяснение Google о причинах произошедшего "двойными стандартами", поскольку видеохостинг признает шокирующей ту правду, которая ему не подходит, и не ограничивает другие материалы с теми же самыми кадрами.
Ранее в пресс-службе Google сообщили РИА Новости, что видеохостинг YouTube ввел ограничения на доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24" из-за содержащихся в нем сцен насилия.
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"Все сцены насилия, которые были художественно реконструированы в фильме, повторяют документальные кадры, которые на том же YouTube остаются совершенно не заблокированными и в открытом доступе. Если их смущают кадры Майдана, тогда пусть блокируют или ограничивают доступ ко всем кадрам горящего Киева и Майдана в феврале 2014 года", - прокомментировал Кондрашов ситуацию в разговоре с РИА Новости.
Ситуация, по словам автора фильма, в очередной раз демонстрирует двойные стандарты площадки.
"Майдан был хороший, когда они его показывают со своей интерпретацией. А когда мы говорим, кто пострадал от Майдана, и у этих людей есть совершенно своя правда, она, эта правда, им не подходит, и они ее называют шокирующей. Если их шокирует правда, что же, пусть остаются в шоке", - заключил Кондрашов.
 
РоссияАндрей КондрашовYouTubeРеспублика КрымУкраина
 
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