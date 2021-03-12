https://ria.ru/20210312/kino-1600966040.html

Автор фильма о Крыме прокомментировал ограничение доступа в YouTube

Автор фильма о Крыме прокомментировал ограничение доступа в YouTube

Первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, являющийся автором фильма "Крым. Путь на Родину", доступ к которому ранее ограничил YouTube, считает... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:26

2021-03-12T16:26

2021-03-12T16:26

россия

андрей кондрашов

youtube

республика крым

украина

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, являющийся автором фильма "Крым. Путь на Родину", доступ к которому ранее ограничил YouTube, считает объяснение Google о причинах произошедшего "двойными стандартами", поскольку видеохостинг признает шокирующей ту правду, которая ему не подходит, и не ограничивает другие материалы с теми же самыми кадрами.Ранее в пресс-службе Google сообщили РИА Новости, что видеохостинг YouTube ввел ограничения на доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24" из-за содержащихся в нем сцен насилия."Все сцены насилия, которые были художественно реконструированы в фильме, повторяют документальные кадры, которые на том же YouTube остаются совершенно не заблокированными и в открытом доступе. Если их смущают кадры Майдана, тогда пусть блокируют или ограничивают доступ ко всем кадрам горящего Киева и Майдана в феврале 2014 года", - прокомментировал Кондрашов ситуацию в разговоре с РИА Новости.Ситуация, по словам автора фильма, в очередной раз демонстрирует двойные стандарты площадки.

https://ria.ru/20210312/krym-1600945058.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей кондрашов, youtube, республика крым, украина