https://ria.ru/20210312/khirurg-1600880530.html

В Можайске оправдали врача по делу о причинении смерти по неосторожности

В Можайске оправдали врача по делу о причинении смерти по неосторожности

Можайский городской суд Подмосковья вынес оправдательный приговор в отношении местной женщины-хирурга, которую обвиняли в причинении пациенту смерти по... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:03

2021-03-12T10:03

2021-03-12T10:03

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Можайский городской суд Подмосковья вынес оправдательный приговор в отношении местной женщины-хирурга, которую обвиняли в причинении пациенту смерти по неосторожности.Как следует из текста решения, имеющегося в распоряжении РИА Новости, уголовное дело было возбуждено после событий в хирургическом отделении ГБУЗ МО "Можайская ЦРБ" в конце марта 2017 года. В отделение поступил пациент К. с предполагаемым тромбозом левой бедренной артерии, а также жалобами на замерзание, онемение и боли в левой стопе. Врач И. начала реологическую терапию К. (медикаментозная терапия, направленная на стимуляцию кровотока – ред.) и вызвала на консультацию сосудистого хирурга.Последний опросил и осмотрел пациента, после чего заключил: у К. развивается гангрена, требующая ампутации и постоянного консервативного лечения. В то же время, состояние здоровья пациента начало ухудшаться – по мнению обвинения, из-за реологической терапии в его организм поступили продукты гибели тканей, вызвав тромбоз. К. перевели в реанимацию, однако, несмотря на усилия врачей, менее чем сутки он скончался.По данному факту было возбуждено дело о "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей". Следствие посчитало, что в действиях И., а именно в её решении начать реологическую терапию, усматривается "преступная неосторожность в виде небрежности". Также отмечалось, что она "не предвидела вероятность наступления в случае продолжения назначенного ею консервативного лечения негативных для здоровья К. последствий, в том числе смерти". Обвинением утверждалось, что при надлежащем лечении жизнь К. могла быть сохранена.Суд приступил к рассмотрению этого дела лишь в марте 2020 года. Врач не признала вину в инкриминируемом преступлении, настаивая на том, что пациент поступил в виде, не требующем экстренной операции. Вместе с сосудистым хирургом они усмотрели, что мужчине необходимо медикаментозное лечение, а операцию можно провести через 2-3 дня после него.В беседе с агентством адвокат обвиненной Владимир Неупокоев указал, что, по словам опрошенных в суде свидетелей, К. утаил некоторые сведения о своем здоровье.Неупокоев добавил, что отсутствие вины И. было очевидно профессиональному сообществу, но не сотрудникам правоохранительных органов.Суд в приговоре указал на то, что собранные по делу доказательства не свидетельствуют о вине И., после чего вынес оправдательное решение. За женщиной также признали право на реабилитацию.Неупокоев заключил, что из-за уголовного дела врачу пришлось уйти из медучреждения. "Разумеется, мы рады решению суда, однако, к сожалению, дело ещё не закончилось - нет сомнений в том, что прокуратура обжалует приговор", - посетовал адвокат.Комментариями следственных органов и прокуратуры РИА Новости к настоящему моменту не располагает.

https://ria.ru/20201210/opravdanie-1588690667.html

https://ria.ru/20201210/prisyazhnye-1588685499.html

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происшествия