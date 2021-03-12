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https://ria.ru/20210312/kamery-1600920226.html
Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
У более 6,3 тысячи камер видеонаблюдения на промышленных предприятиях, АЗС, электростанциях и в системах "умных" домов в России есть связанная с открытым IP... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:03
2021-03-12T13:03
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У более 6,3 тысячи камер видеонаблюдения на промышленных предприятиях, АЗС, электростанциях и в системах "умных" домов в России есть связанная с открытым IP уязвимость, которая позволяет посторонним получить к ним доступ. Об этом написала газета "Коммерсант" со ссылкой на данные поисковой системы по интернету вещей Shodan.io.Россия, по данным системы, занимает пятое место по числу таких камер. Как рассказали в компании Avast, доступ к большинству из них можно получить без пароля и имени пользователя. В некоторых случаях пароль установлен по умолчанию.Гендиректор компании "Интернет Розыск" Игорь Бедеров напомнил, что такие камеры могут находиться в банках, а это грозит утечкой данных карт и документов клиентов.По словам руководителя группы по оказанию услуг в области кибербезопасности КПМГ в России и СНГ Ильи Шаленкова, злоумышленники могут зайти через систему видеонаблюдения в корпоративную сеть компании, создать ботов или использовать их в качестве вычислительного ресурса.Как подчеркнул исполнительный директор компании Faceter Russia Эдуард Костырев, по информации с камер можно определить геолокацию человека.
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avast, россия, снг, технологии, общество

Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью

13:03 12.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКамеры видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У более 6,3 тысячи камер видеонаблюдения на промышленных предприятиях, АЗС, электростанциях и в системах "умных" домов в России есть связанная с открытым IP уязвимость, которая позволяет посторонним получить к ним доступ. Об этом написала газета "Коммерсант" со ссылкой на данные поисковой системы по интернету вещей Shodan.io.
Россия, по данным системы, занимает пятое место по числу таких камер. Как рассказали в компании Avast, доступ к большинству из них можно получить без пароля и имени пользователя. В некоторых случаях пароль установлен по умолчанию.
Гендиректор компании "Интернет Розыск" Игорь Бедеров напомнил, что такие камеры могут находиться в банках, а это грозит утечкой данных карт и документов клиентов.
По словам руководителя группы по оказанию услуг в области кибербезопасности КПМГ в России и СНГ Ильи Шаленкова, злоумышленники могут зайти через систему видеонаблюдения в корпоративную сеть компании, создать ботов или использовать их в качестве вычислительного ресурса.
Как подчеркнул исполнительный директор компании Faceter Russia Эдуард Костырев, по информации с камер можно определить геолокацию человека.
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