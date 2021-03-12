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На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
Супруги, морившие голодом трехмесячных двойняшек, один из которых в итоге умер, предстанут перед судом на Камчатке, говорится в сообщении Генпрокуратуры России. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:01
2021-03-12T13:01
генеральная прокуратура рф
вилючинск
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Супруги, морившие голодом трехмесячных двойняшек, один из которых в итоге умер, предстанут перед судом на Камчатке, говорится в сообщении Генпрокуратуры России.Ранее сообщалось, что в отношении супружеской пары - женщины 1997 года рождения и мужчины 1985 года рождения, проживавших в городе Вилючинске, возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности. По версии следствия, с конца мая по 4 июня супруги злоупотребляли алкогольными напитками. В течение четырёх дней они не кормили детей, никому не поручали присматривать за ними, не обеспечивали гигиену малышей. Дети в тяжёлом состоянии были госпитализированы, один из малышей скончался в больнице,По версии следствия, с 30 мая по 4 июня 2020 года обвиняемые в своей квартире злоупотребляли спиртным и не исполняли родительские обязанности в отношении трехмесячных близнецов. Дети находились без присмотра и еды пять дней. После этого их обнаружила родственница обвиняемого, которая вызвала "скорую", дети были госпитализированы. Подчеркивается, что при изъятии дети пребывали в критическом, истощенном, угрожающем их жизни состоянии. Благодаря действиям врачей девочка выжила, но мальчика спасти не удалось – он умер в больнице.
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вилючинск
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генеральная прокуратура рф, вилючинск, происшествия

На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек

13:01 12.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Супруги, морившие голодом трехмесячных двойняшек, один из которых в итоге умер, предстанут перед судом на Камчатке, говорится в сообщении Генпрокуратуры России.
Ранее сообщалось, что в отношении супружеской пары - женщины 1997 года рождения и мужчины 1985 года рождения, проживавших в городе Вилючинске, возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности. По версии следствия, с конца мая по 4 июня супруги злоупотребляли алкогольными напитками. В течение четырёх дней они не кормили детей, никому не поручали присматривать за ними, не обеспечивали гигиену малышей. Дети в тяжёлом состоянии были госпитализированы, один из малышей скончался в больнице,
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 11:50
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"В прокуратуре Камчатского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов, жителей Вилючинска. Они обвиняются в совершении преступлений... "убийство малолетнего группой лиц с особой жестокостью", "причинение легкого вреда здоровью" и "неисполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением"... После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Камчатский краевой суд", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 30 мая по 4 июня 2020 года обвиняемые в своей квартире злоупотребляли спиртным и не исполняли родительские обязанности в отношении трехмесячных близнецов. Дети находились без присмотра и еды пять дней. После этого их обнаружила родственница обвиняемого, которая вызвала "скорую", дети были госпитализированы. Подчеркивается, что при изъятии дети пребывали в критическом, истощенном, угрожающем их жизни состоянии. Благодаря действиям врачей девочка выжила, но мальчика спасти не удалось – он умер в больнице.
 
Генеральная прокуратура РФВилючинскПроисшествия
 
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