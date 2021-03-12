https://ria.ru/20210312/kamchatka-1600919692.html

На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек

На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек

Супруги, морившие голодом трехмесячных двойняшек, один из которых в итоге умер, предстанут перед судом на Камчатке, говорится в сообщении Генпрокуратуры России. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:01

2021-03-12T13:01

2021-03-12T13:01

генеральная прокуратура рф

вилючинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Супруги, морившие голодом трехмесячных двойняшек, один из которых в итоге умер, предстанут перед судом на Камчатке, говорится в сообщении Генпрокуратуры России.Ранее сообщалось, что в отношении супружеской пары - женщины 1997 года рождения и мужчины 1985 года рождения, проживавших в городе Вилючинске, возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности. По версии следствия, с конца мая по 4 июня супруги злоупотребляли алкогольными напитками. В течение четырёх дней они не кормили детей, никому не поручали присматривать за ними, не обеспечивали гигиену малышей. Дети в тяжёлом состоянии были госпитализированы, один из малышей скончался в больнице,По версии следствия, с 30 мая по 4 июня 2020 года обвиняемые в своей квартире злоупотребляли спиртным и не исполняли родительские обязанности в отношении трехмесячных близнецов. Дети находились без присмотра и еды пять дней. После этого их обнаружила родственница обвиняемого, которая вызвала "скорую", дети были госпитализированы. Подчеркивается, что при изъятии дети пребывали в критическом, истощенном, угрожающем их жизни состоянии. Благодаря действиям врачей девочка выжила, но мальчика спасти не удалось – он умер в больнице.

https://ria.ru/20210305/deti-1600048872.html

вилючинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, вилючинск, происшествия