WSJ: Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов
05:41 12.03.2021 (обновлено: 07:05 12.03.2021)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Израиль за последние полтора года атаковал не менее десяти иранских судов, преимущественно, перевозивших нефть в Сирию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в регионе и в администрации США.
По данным издания, с конца 2019 года Израиль применял оружие, в том числе подводные мины, против иранских судов в Красном море и других районах Ближнего Востока.
Израиль, как пишет WSJ, опасается, что Иран использует доходы от продажи нефти для финансирования экстремизма на Ближнем Востоке.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился после исламской революции 1979 года в Иране. Он сопровождался резкой риторикой со стороны Тегерана в адрес еврейского государства и в дальнейшем еще более усугубился после того, как Исламская республика занялась разработкой ядерного оружия.
Ирано-израильский конфликт также усугубляет борьба Тель-Авива с шиитским движением "Хезболла" в Ливане и удары ЦАХАЛ по иранским объектам в Сирии.
В январе начальник Генштаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Авив Кохави поручил готовить новые оперативные планы в отношении Ирана. В ответ представитель вооруженных сил Исламской республики бригадный генерал Абольфазль Шекарчи пригрозил ударом по Израилю в случае "малейшей ошибки" властей этой страны.
27 января, 21:16Представитель вооруженных сил Ирана пригрозил Израилю ударом