https://ria.ru/20210312/izrail-1600866715.html

WSJ: Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов

WSJ: Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов

Израиль за последние полтора года атаковал не менее десяти иранских судов, преимущественно, перевозивших нефть в Сирию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T05:41

2021-03-12T05:41

2021-03-12T07:05

сирия

иран

израиль

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Израиль за последние полтора года атаковал не менее десяти иранских судов, преимущественно, перевозивших нефть в Сирию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в регионе и в администрации США.По данным издания, с конца 2019 года Израиль применял оружие, в том числе подводные мины, против иранских судов в Красном море и других районах Ближнего Востока.Израиль, как пишет WSJ, опасается, что Иран использует доходы от продажи нефти для финансирования экстремизма на Ближнем Востоке.Конфликт между Ираном и Израилем обострился после исламской революции 1979 года в Иране. Он сопровождался резкой риторикой со стороны Тегерана в адрес еврейского государства и в дальнейшем еще более усугубился после того, как Исламская республика занялась разработкой ядерного оружия.Ирано-израильский конфликт также усугубляет борьба Тель-Авива с шиитским движением "Хезболла" в Ливане и удары ЦАХАЛ по иранским объектам в Сирии.В январе начальник Генштаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Авив Кохави поручил готовить новые оперативные планы в отношении Ирана. В ответ представитель вооруженных сил Исламской республики бригадный генерал Абольфазль Шекарчи пригрозил ударом по Израилю в случае "малейшей ошибки" властей этой страны.

https://ria.ru/20210127/iran-1594870617.html

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сирия, иран, израиль, в мире