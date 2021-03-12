https://ria.ru/20210312/iznasilovanie-1601031008.html
В Петербурге суд не стал арестовывать обвиняемого в изнасиловании
В Петербурге суд не стал арестовывать обвиняемого в изнасиловании
Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в изнасиловании 16-летней... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T22:33
2021-03-12T22:33
2021-03-12T22:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Ранее в СМИ писали, что в петербургскую полицию сообщила об изнасиловании мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое парней изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Шестнадцатилетняя пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами. Уголовное дело было возбуждено об изнасиловании.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней жительницы Петербурга в центральный аппарат СК. Как пояснила пресс-служба СК, такое решение принято после изучения предоставленного региональными следователями доклада о ходе и промежуточных результатах расследования уголовного дела, в том числе и в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20210302/iznasilovanie-1599608976.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, происшествия