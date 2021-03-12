https://ria.ru/20210312/iznasilovanie-1601031008.html

В Петербурге суд не стал арестовывать обвиняемого в изнасиловании

В Петербурге суд не стал арестовывать обвиняемого в изнасиловании

Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в изнасиловании 16-летней... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T22:33

2021-03-12T22:33

2021-03-12T22:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Ранее в СМИ писали, что в петербургскую полицию сообщила об изнасиловании мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое парней изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Шестнадцатилетняя пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами. Уголовное дело было возбуждено об изнасиловании.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней жительницы Петербурга в центральный аппарат СК. Как пояснила пресс-служба СК, такое решение принято после изучения предоставленного региональными следователями доклада о ходе и промежуточных результатах расследования уголовного дела, в том числе и в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20210302/iznasilovanie-1599608976.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, происшествия