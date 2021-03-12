В России прокомментировали заявления Турции о покупке Су-35 и Су-57
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва готова к переговорам с Анкарой о поставках истребителей пятого поколения Су-57 и машин поколения 4++ Су-35, а также к сотрудничеству в разработке турецкого новейшего боевого самолёта, заявила журналистам пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Валерия Решетникова.
Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил РИА Новости, что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения.
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"Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу", - сказала Решетникова.
Она отметила, что Турция уже достаточно давно намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X и Россия готова к сотрудничеству по этой программе, если получит соответствующее обращение.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
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По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий. Этот современный самолет способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух-воздух", а также "воздух-поверхность".