https://ria.ru/20210312/istrebiteli-1600970580.html

В России прокомментировали заявления Турции о покупке Су-35 и Су-57

В России прокомментировали заявления Турции о покупке Су-35 и Су-57

Москва готова к переговорам с Анкарой о поставках истребителей пятого поколения Су-57 и машин поколения 4++ Су-35, а также к сотрудничеству в разработке... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:44

2021-03-12T16:44

2021-03-12T16:44

россия

су-57

т-50

су-35

турция

анкара

технологии

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва готова к переговорам с Анкарой о поставках истребителей пятого поколения Су-57 и машин поколения 4++ Су-35, а также к сотрудничеству в разработке турецкого новейшего боевого самолёта, заявила журналистам пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Валерия Решетникова.Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил РИА Новости, что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения.Она отметила, что Турция уже достаточно давно намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X и Россия готова к сотрудничеству по этой программе, если получит соответствующее обращение.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий. Этот современный самолет способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух-воздух", а также "воздух-поверхность".

https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html

https://ria.ru/20210305/su-57-1600119649.html

россия

турция

анкара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-57, т-50, су-35, турция, анкара, технологии, в мире