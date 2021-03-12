https://ria.ru/20210312/istoriya-1601003498.html

В Госдуме прокомментировали решение Давосского форума о княгине Ольге

В Госдуме прокомментировали решение Давосского форума о княгине Ольге

Решение Давосского форума убрать княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю, - логичное следствие стремления переписать историю уже в глобальных... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:53

2021-03-12T18:53

2021-03-12T18:53

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

госдума рф

елена панина

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Решение Давосского форума убрать княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю, - логичное следствие стремления переписать историю уже в глобальных масштабах, лишить Россию ее исторического прошлого, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее Давосский форум решил убрать княгиню Ольгу из своего списка женщин, изменивших историю. Список был опубликован к 8 марта, но с неточностями – например, мужем Ольги был назван Иван (на самом деле князь Игорь). В свою очередь бывший президент Украины Петр Порошенко обратил внимание, что Ольга названа княгиней Киевской Руси - "прародительницы современной России", и призвал "исправить ошибки".В беседе с РИА Новости Панина отметила, что подобный эпизод имеет место не в силу масштаба международного влияния Порошенко, известного своей "склонностью" к фальсификациям истории и уже отличившегося попыткой причислить к "истинным украинцам" княгиню Анну Ярославну, ставшую затем королевой Франции.

https://ria.ru/20200508/1571190190.html

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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, госдума рф, елена панина, в мире