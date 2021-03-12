В Госдуме прокомментировали решение Давосского форума о княгине Ольге
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Решение Давосского форума убрать княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю, - логичное следствие стремления переписать историю уже в глобальных масштабах, лишить Россию ее исторического прошлого, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее Давосский форум решил убрать княгиню Ольгу из своего списка женщин, изменивших историю. Список был опубликован к 8 марта, но с неточностями – например, мужем Ольги был назван Иван (на самом деле князь Игорь). В свою очередь бывший президент Украины Петр Порошенко обратил внимание, что Ольга названа княгиней Киевской Руси - "прародительницы современной России", и призвал "исправить ошибки".
В беседе с РИА Новости Панина отметила, что подобный эпизод имеет место не в силу масштаба международного влияния Порошенко, известного своей "склонностью" к фальсификациям истории и уже отличившегося попыткой причислить к "истинным украинцам" княгиню Анну Ярославну, ставшую затем королевой Франции.
"Возможно, речь идет не о досадном недоразумении, а о логичном следствии стремления переписать историю уже в глобальных масштабах, лишить Россию ее исторического прошлого. На этом фоне Порошенко играет лишь роль "говорящего попугая", напоминающего глобальному Западу о необходимости выдерживать антироссийский тон везде, где это только возможно и даже невозможно", - констатировала Панина.