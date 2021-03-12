https://ria.ru/20210312/internet-1600867087.html

Аналитики сравнили цены на безлимитный интернет в России и в мире

Аналитики сравнили цены на безлимитный интернет в России и в мире

Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в России в 2020 году составила 830 рублей, что примерно в 5 раз дешевле, чем в среднем в мире, говорится в... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T06:07

2021-03-12T06:07

2021-03-12T06:07

россия

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в России в 2020 году составила 830 рублей, что примерно в 5 раз дешевле, чем в среднем в мире, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.Исследование основано на анализе тарифных предложений 136 операторов мобильной связи в 50 странах мира с крупнейшим ВВП."Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 4405,1 рубля, в России – 830 рублей (3181,8 и 602,5 рубля на конец 2019 года соответственно)", - говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что тарифы с безлимитным доступом к интернету в большинстве стран переместились в премиальный сегмент, что обусловлено в первую очередь необходимостью монетизировать запуск сетей 5G.В России же рост среднего тарифа с безлимитным интернетом вызван переводом этой услуги в разряд опциональных, что позволяет операторам регулировать ее стоимость в отрыве от стоимости основного тарифа. Кроме того, оказал влияние режим самоизоляции, который спровоцировал высокую нагрузку на мобильную сеть в спальных районах и, как следствие, необходимость экстренной модернизации сетей (как мобильных, так и опорной).Вместе с тем, средняя стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в мире составила 189,8 рубля, в России – 24,6 рубля (187 и 37,3 рубля на конец 2019 года соответственно). По мнению аналитиков, рост средней стоимости 1 гигабайта в мире обусловлен возросшими расходами операторов на запуск 5G и незапланированную модернизацию сетей, испытывавших нагрузку в период пандемии коронавируса. А снижение стоимости 1 гигабайта в России связано с последовательным переводом абонентов на тарифы с большими пакетами трафика, при этом подорожание тарифов происходит медленнее, чем увеличение пакетов услуг.По его словам, даже с учетом волатильности курса мировых валют, подорожание мобильных тарифов и в особенности тарифов с безлимитным интернетом стало общемировой тенденцией, которая останется с нами как минимум на весь посткоронавирусный период.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/zakharova--1600337488.html

https://ria.ru/20210305/digital-minister-1600153122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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