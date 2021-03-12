Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала "Крым 24"
21:57 12.03.2021 (обновлено: 22:07 12.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт местного государственного телеканала "Крым 24", сейчас в нем можно публиковать только фотографии, сопроводить их текстом нельзя, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.
"В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram, офис находится в США, частично заблокировала аккаунт телеканала "Крым 24". Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя. При попытке написать хотя бы слово или поставить хэштег сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, администрация соцсети обвинила телеканал в использовании сервисов по "накрутке лайков".
"Такими сервисами медиахолдинг ТРК "Крым" не пользуется. Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта - сразу после годовщины Крымской весны. Редакция "Крым 24" в настоящее время пытается получить внятный ответ от службы поддержки компании", - отметил Крючков.
Аккаунт телеканала насчитывает более 75 тысяч подписчиков.
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В прошлом году американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой: "За нарушение условий использования YouTube". Спустя время телеканал восстановил все видеосюжеты и выпуски программ на своем сайте.