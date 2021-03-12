https://ria.ru/20210312/instagram-1601028735.html

Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала "Крым 24"

Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала "Крым 24"

Социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт местного государственного телеканала "Крым 24", сейчас в нем можно публиковать только фотографии,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T21:57

2021-03-12T21:57

2021-03-12T22:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт местного государственного телеканала "Крым 24", сейчас в нем можно публиковать только фотографии, сопроводить их текстом нельзя, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.По его словам, администрация соцсети обвинила телеканал в использовании сервисов по "накрутке лайков".Аккаунт телеканала насчитывает более 75 тысяч подписчиков.В прошлом году американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой: "За нарушение условий использования YouTube". Спустя время телеканал восстановил все видеосюжеты и выпуски программ на своем сайте.

https://ria.ru/20210312/youtube-1600879065.html

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youtube, в мире, россия, instagram, inc., республика крым