Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/instagram-1601028735.html
Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала "Крым 24"
Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала "Крым 24"
Социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт местного государственного телеканала "Крым 24", сейчас в нем можно публиковать только фотографии,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T21:57
2021-03-12T22:07
youtube
в мире
россия
instagram, inc.
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571727169_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_140b785958fed58f5101fe406d5720da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт местного государственного телеканала "Крым 24", сейчас в нем можно публиковать только фотографии, сопроводить их текстом нельзя, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.По его словам, администрация соцсети обвинила телеканал в использовании сервисов по "накрутке лайков".Аккаунт телеканала насчитывает более 75 тысяч подписчиков.В прошлом году американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой: "За нарушение условий использования YouTube". Спустя время телеканал восстановил все видеосюжеты и выпуски программ на своем сайте.
https://ria.ru/20210312/youtube-1600879065.html
https://ria.ru/20210126/myasnikov-1594655836.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571727169_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_25c672aaace22f7286f8c325db9ffff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, в мире, россия, instagram, inc., республика крым

Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала "Крым 24"

21:57 12.03.2021 (обновлено: 22:07 12.03.2021)
 
© Фото : страница канала "Крым 24" во ВКонтактеСтудия телеканала "Крым 24"
Студия телеканала Крым 24 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : страница канала "Крым 24" во ВКонтакте
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт местного государственного телеканала "Крым 24", сейчас в нем можно публиковать только фотографии, сопроводить их текстом нельзя, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.

"В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram, офис находится в США, частично заблокировала аккаунт телеканала "Крым 24". Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя. При попытке написать хотя бы слово или поставить хэштег сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Фильм Крым. Путь на Родину на странице канала Россия 24 на YouTube с пометкой об ограничении - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 09:55
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
По его словам, администрация соцсети обвинила телеканал в использовании сервисов по "накрутке лайков".

"Такими сервисами медиахолдинг ТРК "Крым" не пользуется. Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта - сразу после годовщины Крымской весны. Редакция "Крым 24" в настоящее время пытается получить внятный ответ от службы поддержки компании", - отметил Крючков.

Аккаунт телеканала насчитывает более 75 тысяч подписчиков.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 16:05
Instagram удалил пост Мясникова за "враждебные высказывания"
В прошлом году американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой: "За нарушение условий использования YouTube". Спустя время телеканал восстановил все видеосюжеты и выпуски программ на своем сайте.
 
YouTubeВ миреРоссияInstagram, Inc.Республика Крым
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
23:40В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Лента новостейМолния