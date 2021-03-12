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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/inektsii-1601034320.html
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
США сделали уже больше 100 млн инъекций от коронавируса, сообщил медицинский регулятор CDC. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T23:36
2021-03-12T23:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
johnson & johnson
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США сделали уже больше 100 млн инъекций от коронавируса, сообщил медицинский регулятор CDC.По его данным, на 12 марта в штаты поставлено 133,3 миллиона доз вакцины, сделано 101 миллион 128 тысяч уколов.Среди одобренных в США вакцин две требуют двух инъекций, а одна - единственной инъекции.По данным CDC, уже почти 20% населения (почти 66 миллионов) получили по крайней мере одну дозу и 10,5% населения (35 миллионов человек) вакцинированы полностью.Президент Джо Байден объявил цель осуществить 100 млн уколов за 100 дней своего пребывания в должности (к концу апреля), но на этой неделе заявил, что эта цель будет перевыполнена и что 100 миллионов уколов в его президентство будут сделаны за первые 60 дней, то есть до 20 марта. Нынешняя цифра в 100 миллионов учитывает уколы за все время, в том числе и до прихода Байдена к власти 20 января.США расширяют вакцинацию за счет того, что к вакцинам Pfizer и Moderna присоединилась вакцина Johnson &amp; Johnson, которая требует единственной дозы. Байден заявил ранее, что рассчитывает, что к концу мая у США будет достаточно доз, чтобы вакцинировать все население.
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коронавирус covid-19, johnson & johnson, джо байден, сша, в мире

В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19

23:36 12.03.2021
 
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США сделали уже больше 100 млн инъекций от коронавируса, сообщил медицинский регулятор CDC.
По его данным, на 12 марта в штаты поставлено 133,3 миллиона доз вакцины, сделано 101 миллион 128 тысяч уколов.
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 21:36
Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием
Среди одобренных в США вакцин две требуют двух инъекций, а одна - единственной инъекции.
По данным CDC, уже почти 20% населения (почти 66 миллионов) получили по крайней мере одну дозу и 10,5% населения (35 миллионов человек) вакцинированы полностью.
Президент Джо Байден объявил цель осуществить 100 млн уколов за 100 дней своего пребывания в должности (к концу апреля), но на этой неделе заявил, что эта цель будет перевыполнена и что 100 миллионов уколов в его президентство будут сделаны за первые 60 дней, то есть до 20 марта. Нынешняя цифра в 100 миллионов учитывает уколы за все время, в том числе и до прихода Байдена к власти 20 января.
США расширяют вакцинацию за счет того, что к вакцинам Pfizer и Moderna присоединилась вакцина Johnson & Johnson, которая требует единственной дозы. Байден заявил ранее, что рассчитывает, что к концу мая у США будет достаточно доз, чтобы вакцинировать все население.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Johnson & JohnsonДжо БайденСШАВ мире
 
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