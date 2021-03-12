https://ria.ru/20210312/inektsii-1601034320.html

В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19

В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19

США сделали уже больше 100 млн инъекций от коронавируса, сообщил медицинский регулятор CDC. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T23:36

2021-03-12T23:36

2021-03-12T23:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

johnson & johnson

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598124591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fee45f83005adfee8f5f37cc637656a3.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США сделали уже больше 100 млн инъекций от коронавируса, сообщил медицинский регулятор CDC.По его данным, на 12 марта в штаты поставлено 133,3 миллиона доз вакцины, сделано 101 миллион 128 тысяч уколов.Среди одобренных в США вакцин две требуют двух инъекций, а одна - единственной инъекции.По данным CDC, уже почти 20% населения (почти 66 миллионов) получили по крайней мере одну дозу и 10,5% населения (35 миллионов человек) вакцинированы полностью.Президент Джо Байден объявил цель осуществить 100 млн уколов за 100 дней своего пребывания в должности (к концу апреля), но на этой неделе заявил, что эта цель будет перевыполнена и что 100 миллионов уколов в его президентство будут сделаны за первые 60 дней, то есть до 20 марта. Нынешняя цифра в 100 миллионов учитывает уколы за все время, в том числе и до прихода Байдена к власти 20 января.США расширяют вакцинацию за счет того, что к вакцинам Pfizer и Moderna присоединилась вакцина Johnson & Johnson, которая требует единственной дозы. Байден заявил ранее, что рассчитывает, что к концу мая у США будет достаточно доз, чтобы вакцинировать все население.

https://ria.ru/20210312/myasnikov-1601026960.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, johnson & johnson, джо байден, сша, в мире