https://ria.ru/20210312/grishkovets-1600845389.html

Евгений Гришковец: "Я ужасно страдал, пока был в моде"

Евгений Гришковец: "Я ужасно страдал, пока был в моде"

В Театре имени Пушкина премьера — спектакль "Между делом". Автор и постановщик — Евгений Гришковец. О том, почему его публика не взрослеет, какой анекдот про... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T08:00

2021-03-12T08:00

2021-03-12T12:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. В Театре имени Пушкина премьера — спектакль "Между делом". Автор и постановщик — Евгений Гришковец. О том, почему его публика не взрослеет, какой анекдот про себя он любит и сложно ли было работать на одной сцене с новым худруком "Гоголь-центра" Алексеем Аграновичем, писатель рассказал в интервью РИА Новости.— В основе пьесы "Между делом" — реальная история: талантливая девушка попадает за решетку из-за своего молодого человека, а известный писатель пытается ей помочь. У главной героини, художницы Зинаиды Серебровой, есть реальный прототип. Ей пьеса как?— Анна сейчас в колонии, осуждена на длительный срок. Она читала пьесу, ей многое не нравилось: например, то, что Зинаиду другие персонажи часто называют дурой. Еще юной барышне было небезразлично, кто будет ее исполнять. Она успокоилась, когда узнала, что это Таисия Вилкова и Елизавета Кононова.— Труппу с Анной познакомили?— Да, как-то раз после прогона, когда мы разбирали ошибки, поступил звонок из колонии. Обратной-то связи нет, только оттуда можно набирать. Я включил ее на громкую связь. Это было удивительно трогательно: актеры вдруг услышали ее голос, могли с ней поговорить. Анна не художница, как в пьесе, а поэтесса и певица. Так что она нам решила спеть. А артисты, которым я до этого воспроизводил ее песни, вдруг подхватили. Для нее это было очень радостно. Она поняла, что где-то там, в Москве, знают ее творчество и ставят про нее пьесу. — А писатель Леонид Весневич, который пытается Зинаиде помочь, — ваше альтер-эго?— Напротив, я хотел, чтобы он был совсем не похож на меня. Во многом ориентировался на своего друга Алексея Аграновича, под которого я в известной степени и задумывал эту пьесу, хотя еще даже не знал, что он будет в ней играть главную роль, а я ее сам ставить. С Лешей мы давно общаемся, он интересный человек и глубокий собеседник.— Зато теперь у вас в спектакле занят новый худрук "Гоголь-центра". С ним было легко?— С одной стороны, сложно, с другой — интересно. Так как Леше с его небольшим театральным опытом пришлось выступать на большой сцене, он задавал много вопросов.— Алексей Агранович делит эту роль с Александром Арсентьевым. Вам чье видение ближе?— Арсентьев играет совершенно другого человека. И вообще, всем зрителям советую посмотреть спектакль в разных актерских комбинациях: они увидят разных писателей. Я не называю это составами, потому что нет закрепленных дуэтов, они перемешиваются.— Я насчитала девять персонажей и полдюжины локаций. Не сложно ли было после моноспектаклей, где вы сам себе и режиссер, и исполнитель главной роли?— Ну, это далеко не первый мой подобный опыт. Я не универсальный режиссер, но умею делать спектакли по собственным пьесам. Сейчас в Москве в других театрах идет как минимум три мои полноценные постановки, в том числе и в МХТ.— Тогда почему вы пришли не к ним, а в театр Пушкина?— Новый художественный руководитель МХТ Чехова не заинтересован в сотрудничестве со мной, хотя я работал с этим театром 17 лет. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий посоветовал мне обратиться в театр Пушкина. С Евгением Писаревым у нас с первой встречи начался творческий диалог. Кроме того, что здесь очень сплоченная труппа, этот театр заряжен на творчество.— А другие театры — нет?— Одни живут по привычке, не решаясь на эксперименты. Другие занимаются исключительно хайпом, с зарядом на скандал. А театр Пушкина готов на все, что по-настоящему связано с творчеством.— Ну разве хайп — это плохо? Вот ваша дочь Наталья, которая называет себя НЕ Гришковец, пишет тексты песен. Например, "Беги, беги, дорогая, ради мамы и папы" для Смэша, причем клип собрал более 11 миллионов просмотров на YouTube. Это ли не критерий успеха?— Критерий успеха — зрительская любовь. Все свои премии я уже давно получил, и мне их больше не светит — ну, может, за выслугу лет еще дадут. На фестивали тоже отъездил. Так что у меня только два критерия успеха: тиражи книг и проданные билеты на спектакли.— И где аудитория более благодарная?— Около 80 процентов своих спектаклей я играю в провинции, и там настоящая публика.— Теплая?— Не обязательно. Она не готова жить московскими мифами, особо не ведется на модные столичные постановки. Вряд ли в городе Кемерово или Новокузнецке спектакль "Бесы" дошел бы до конца — он просто не выдержал бы проверки провинцией.— А московская публика сложная?— Я ее люблю, она насмотренная, потому что здесь много хороших театров. Но при этом столичная публика чудовищная, поскольку очень подвержена разным веяниям.Я ужасно страдал, пока был модным. На мои спектакли долго ходили все эти московские персонажи, полуптицы-полулюди, которые теперь полюбили Театр на Малой Бронной. И им было абсолютно безразлично то, что я делаю: ну зачем им история взросления провинциального сибирского мальчика, попавшего на флот? А в провинции такого нет, там приходят слушать то, о чем говорится со сцены.— Вы сказали как-то, что ваша аудитория не стареет, ей всегда около 30. Значит, от вас уходят?— Я же, в сущности, не очень меняюсь, просто взрослею. Одни зрители полюбили мои спектакли десять лет назад, потом им понравилось что-то другое. А ко мне пришли новые люди. Моя публика вместе со мной не взрослеет, ее средний возраст — 30-35 лет.— То есть вы пишете для миллениалов, технически продвинутого поколения, хотя сами не водите машину, не любите смартфоны. Парадокс.— Зато сколько времени у меня освобождается, потому что я не пользуюсь гаджетами. У меня нет компьютера, нет электронной почты, я от руки пишу, потому что не умею пользоваться клавиатурой!— Это из-за дислексии?— В том числе. У меня серьезная форма дислексии, то есть сложности с восприятием любых символов. Я просто необучаемый в этом плане, мне нужно потратить такие усилия, что я понял: проще отказаться.— Возвращаясь к разговору об успешности. Мне кажется, один из ее признаков — пародии. Расскажите любимый анекдот про себя.— "Гришковец позвонил заказать пиццу, но наговорил новую пьесу". Остальные пародии чаще всего страдают тем, что мне не свойственно. Считается, что я бытописатель, который с вожделением и до мелочей вспоминает вкус и обертку советской докторской колбасы. Хотя ни в одном моем тексте вы этих подробностей не найдете: нигде нет ни цены, ни года, ни точного географического положения. Я вычищаю это, чтобы читатель сам наполнял эти пустующие места моего текста собственными впечатлениями. Например, если я скажу, что действие происходит в Кемерове, всем челябинцам сразу станет неинтересно. А нужно так написать, чтобы житель любого города подумал, что это про его малую родину.— Это как же?— В Кемерове ехать в школу с окраины мне нужно было в автобусе, набитом огромными мужиками, рабочими завода. Меня там зажимали, маленького, эти пять остановок. И я стоя засыпал. Покупал билетик, всегда считал цифры — вдруг счастливый? Если да, съедал. Доезжал до остановки, шел мимо магазина "Юный техник", где в освещенной витрине стоял робот, около которого я останавливался. Автобус был марки ЛиАЗ, в них было так душно, так ужасно пахло соляркой! Сейчас таких нет.Как же сделать так, чтобы сегодняшнему читателю была интересна история моего детства, не тяжелого, а обычного советского, в котором было много счастья?Вот так: "Автобус был большой. Когда он открывался, двери его шипели. В салоне стоял особый запах. Было тесно, но тепло, можно было прижаться к людям и немножко подремать". Во всех автобусах есть свой запах, даже в Швейцарии или в Италии, и везде с шумом открываются двери! Создать ощущение детства можно и сейчас, не рассказывая, какой был маршрут, как было холодно. Нужно рассказывать историю, полную не подробностей, а человеческих ощущений.— А вдруг получится такой безликий город N? Сила разве не в деталях?— Да, но в их выборе. Если я напишу, что трамвай был красный, а у людей в городе они синие? Если я скажу, что в армию пошел в 1985 году, а это будет читать человек 1984 года рождения, то для него это сразу станет историческим романом.— Рано или поздно такая участь ждет любое произведение, описанное в нем устаревает.— Жизнь в своих основах не меняется. Рождение, детство, школа, вуз, любовь, работа, потом семья и дети… Мы много спим, довольно много едим, перемещаемся по городу, читаем всякую ерунду. Жизнь на 95 процентов состоит из этого, как человек — из воды. Я про эту "воду" и пишу. Но — максимально жизнелюбиво.

https://ria.ru/20210210/gogol-tsentr-1596852061.html

https://ria.ru/20210227/ivanov-1598701952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , театр, новости культуры, знаменитости, московский драматический театр имени а. с. пушкина, евгений гришковец