https://ria.ru/20210312/gripp-1600914592.html
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России
Угроза распространения птичьего гриппа в России пока незначительна, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:34
2021-03-12T12:34
2021-03-12T12:53
сергей вознесенский
рудн
птичий грипп h5n8
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Угроза распространения птичьего гриппа в России пока незначительна, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Он объяснил, что заболевших птичьим гриппом всего несколько человек, а между людьми эта инфекция не передавалась.Но если выяснится, что птичий грипп все же передается от человека к человеку, то, естественно, угроза вырастает, добавил Вознесенский."Пока этого нет", — считает он.Врач отметил, что уже есть четко разработанный алгоритм, который позволит создать вакцину от птичьего гриппа в течение полугода."Причем вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна и мы ее переделываем ежегодно", — сказал он.Вирус птичьего гриппа A(H5N8) 18 февраля выявили у семи работников птичьей фермы в Астраханской области. Все зараженные — люди в возрасте от 29 до 60 лет, среди них пять женщин, симптомов у них не наблюдается.
https://ria.ru/20210221/gripp-1598458363.html
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сергей вознесенский, рудн, птичий грипп h5n8, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Угроза распространения птичьего гриппа в России пока незначительна, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
.
Он объяснил, что заболевших птичьим гриппом всего несколько человек, а между людьми эта инфекция не передавалась.
Но если выяснится, что птичий грипп все же передается от человека к человеку, то, естественно, угроза вырастает, добавил Вознесенский.
"Пока этого нет", — считает он.
Врач отметил, что уже есть четко разработанный алгоритм, который позволит создать вакцину от птичьего гриппа в течение полугода.
"Причем вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна и мы ее переделываем ежегодно", — сказал он.
Вирус птичьего гриппа A(H5N8) 18 февраля выявили у семи работников птичьей фермы в Астраханской области
. Все зараженные — люди в возрасте от 29 до 60 лет, среди них пять женщин, симптомов у них не наблюдается.