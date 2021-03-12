https://ria.ru/20210312/gripp-1600914592.html

Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России

Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России

Угроза распространения птичьего гриппа в России пока незначительна, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:34

2021-03-12T12:34

2021-03-12T12:53

сергей вознесенский

рудн

птичий грипп h5n8

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Угроза распространения птичьего гриппа в России пока незначительна, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Он объяснил, что заболевших птичьим гриппом всего несколько человек, а между людьми эта инфекция не передавалась.Но если выяснится, что птичий грипп все же передается от человека к человеку, то, естественно, угроза вырастает, добавил Вознесенский."Пока этого нет", — считает он.Врач отметил, что уже есть четко разработанный алгоритм, который позволит создать вакцину от птичьего гриппа в течение полугода."Причем вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна и мы ее переделываем ежегодно", — сказал он.Вирус птичьего гриппа A(H5N8) 18 февраля выявили у семи работников птичьей фермы в Астраханской области. Все зараженные — люди в возрасте от 29 до 60 лет, среди них пять женщин, симптомов у них не наблюдается.

https://ria.ru/20210221/gripp-1598458363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, рудн, птичий грипп h5n8, здоровье - общество, общество