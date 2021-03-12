https://ria.ru/20210312/gripp-1600906639.html

Врач дала главный совет по лечению нового типа птичьего гриппа

Врач дала главный совет по лечению нового типа птичьего гриппа

Врач-терапевт Людмила Лапа в комментарии телеканалу "Звезда" дала советы по лечению при заражении штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:00

2021-03-12T12:00

2021-03-12T12:00

георгий викулов

людмила лапа

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Врач-терапевт Людмила Лапа в комментарии телеканалу "Звезда" дала советы по лечению при заражении штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. "Лечить надо, так же, как и COVID лечили, как и все остальное. Лечим противовирусными препаратами, гормонами атаку прекращаем аутоиммунную. Тут комплексное лечение, как всегда", - отметила врач.Медик призвала не паниковать и не запускать ситуацию в случае простуды. Врач считает, что мутация нового типа вируса птичьего гриппа будет схожа с ранее встречавшимися вирусами, для которых уже выработана тактика лечения.Ранее директор Научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как избежать инфицирования птичьим гриппом. Он рекомендовал не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, а также воздержаться от дикой птицы.

https://ria.ru/20210221/gripp-1598440374.html

https://ria.ru/20210220/epidemiya-1598419013.html

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2021

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георгий викулов, людмила лапа, здоровье - общество, общество