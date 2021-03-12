https://ria.ru/20210312/gosuslugi-1600867235.html
На Госуслугах появится платформа обратной связи с гражданами
На Госуслугах появится платформа обратной связи с гражданами
Платформа обратной связи от населения (ПОС) "Госуслуги.Решаем вместе" до конца 2021 года будет запущена во всех субъектах РФ, региональных и муниципальных... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T06:11
2021-03-12T06:11
2021-03-12T07:38
россия
дмитрий чернышенко
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Платформа обратной связи от населения (ПОС) "Госуслуги.Решаем вместе" до конца 2021 года будет запущена во всех субъектах РФ, региональных и муниципальных органах власти, а также в ряде федеральных органов власти, сообщил вице-премьер РФ, руководитель Координационного центра правительства Дмитрий Чернышенко."Цифровая платформа "Госуслуги.Решаем вместе" будет запущена во всех субъектах страны", - сказал Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов власти.Платформа "Госуслуги.Решаем вместе" позволяет организовать работу по четырем направлениям. Первое - это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Также она позволяет проводить онлайн-опросы по социально значимым для населения темам и общественные обсуждения вопросов местного значения. Кроме того, предусмотрено ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах, а также отслеживание инцидентов в социальных сетях."Важная опция для граждан на цифровой платформе - это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения", - добавил вице-премьер.Платформа обратной связи от населения создается по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".Пилот по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали Минцифры России и 9 субъектов РФ. Сейчас в ПОС создано более 16,5 тысячи личных кабинетов органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных регионов. Поступило более 340 тысяч сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тысячи опросов граждан.Органы местного самоуправления пилотных регионов провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах власти. Так, на портале госуслуг были размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещен сервис Минпросвещения России для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.
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россия, дмитрий чернышенко, общество
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Платформа обратной связи от населения (ПОС) "Госуслуги
.Решаем вместе" до конца 2021 года будет запущена во всех субъектах РФ, региональных и муниципальных органах власти, а также в ряде федеральных органов власти, сообщил вице-премьер РФ, руководитель Координационного центра правительства Дмитрий Чернышенко.
"Цифровая платформа "Госуслуги.Решаем вместе" будет запущена во всех субъектах страны", - сказал Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов власти.
Платформа "Госуслуги.Решаем вместе" позволяет организовать работу по четырем направлениям. Первое - это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Также она позволяет проводить онлайн-опросы по социально значимым для населения темам и общественные обсуждения вопросов местного значения. Кроме того, предусмотрено ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах, а также отслеживание инцидентов в социальных сетях.
"При формировании Координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И РЦТ должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе, отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений", - сказал Чернышенко, слова которого передала его пресс-служба.
"Важная опция для граждан на цифровой платформе - это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения", - добавил вице-премьер.
Платформа обратной связи от населения создается по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".
Пилот по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали Минцифры России и 9 субъектов РФ. Сейчас в ПОС создано более 16,5 тысячи личных кабинетов органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных регионов. Поступило более 340 тысяч сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тысячи опросов граждан.
Органы местного самоуправления пилотных регионов провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.
В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах власти. Так, на портале госуслуг были размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещен сервис Минпросвещения России для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.