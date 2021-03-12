Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/gosuslugi-1600867235.html
На Госуслугах появится платформа обратной связи с гражданами
На Госуслугах появится платформа обратной связи с гражданами
Платформа обратной связи от населения (ПОС) "Госуслуги.Решаем вместе" до конца 2021 года будет запущена во всех субъектах РФ, региональных и муниципальных... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T06:11
2021-03-12T07:38
россия
дмитрий чернышенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_4e771586514032e320479a5afea01d8e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Платформа обратной связи от населения (ПОС) "Госуслуги.Решаем вместе" до конца 2021 года будет запущена во всех субъектах РФ, региональных и муниципальных органах власти, а также в ряде федеральных органов власти, сообщил вице-премьер РФ, руководитель Координационного центра правительства Дмитрий Чернышенко."Цифровая платформа "Госуслуги.Решаем вместе" будет запущена во всех субъектах страны", - сказал Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов власти.Платформа "Госуслуги.Решаем вместе" позволяет организовать работу по четырем направлениям. Первое - это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Также она позволяет проводить онлайн-опросы по социально значимым для населения темам и общественные обсуждения вопросов местного значения. Кроме того, предусмотрено ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах, а также отслеживание инцидентов в социальных сетях."Важная опция для граждан на цифровой платформе - это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения", - добавил вице-премьер.Платформа обратной связи от населения создается по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".Пилот по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали Минцифры России и 9 субъектов РФ. Сейчас в ПОС создано более 16,5 тысячи личных кабинетов органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных регионов. Поступило более 340 тысяч сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тысячи опросов граждан.Органы местного самоуправления пилотных регионов провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах власти. Так, на портале госуслуг были размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещен сервис Минпросвещения России для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.
https://ria.ru/20210309/kredit-1600487504.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/gosuslugi-1599855951.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_ad7cbf0c27abc11b961deaeb4450d29a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, общество

На Госуслугах появится платформа обратной связи с гражданами

06:11 12.03.2021 (обновлено: 07:38 12.03.2021)
 
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Платформа обратной связи от населения (ПОС) "Госуслуги.Решаем вместе" до конца 2021 года будет запущена во всех субъектах РФ, региональных и муниципальных органах власти, а также в ряде федеральных органов власти, сообщил вице-премьер РФ, руководитель Координационного центра правительства Дмитрий Чернышенко.
"Цифровая платформа "Госуслуги.Решаем вместе" будет запущена во всех субъектах страны", - сказал Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов власти.
Платформа "Госуслуги.Решаем вместе" позволяет организовать работу по четырем направлениям. Первое - это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Также она позволяет проводить онлайн-опросы по социально значимым для населения темам и общественные обсуждения вопросов местного значения. Кроме того, предусмотрено ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах, а также отслеживание инцидентов в социальных сетях.
"При формировании Координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И РЦТ должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе, отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений", - сказал Чернышенко, слова которого передала его пресс-служба.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 16:29
Россияне смогут оформить образовательный кредит на госуслугах
"Важная опция для граждан на цифровой платформе - это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения", - добавил вице-премьер.
Платформа обратной связи от населения создается по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".
Пилот по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали Минцифры России и 9 субъектов РФ. Сейчас в ПОС создано более 16,5 тысячи личных кабинетов органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных регионов. Поступило более 340 тысяч сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тысячи опросов граждан.
Органы местного самоуправления пилотных регионов провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.
В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах власти. Так, на портале госуслуг были размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещен сервис Минпросвещения России для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.
Сотрудники нового флагманского центра МФЦ в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 08:29
Функционал Госуслуг может быть снова расширен
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за дела о маркировке
13:20Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС России поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
12:38В Кремле оценили ситуацию с перекладыванием рисков бизнеса на бюджет
12:34Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России
Лента новостейМолния