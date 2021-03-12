Пресс-конференция о сотрудничестве между АНО "Росгонки" и РДС
16 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет подписание соглашения о сотрудничестве между промоутером Гран-при России "Формулы 1" – АНО "Росгонки" и ООО "Русская дрифт-серия".
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Участники:
- генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей ТИТОВ;
- генеральный директор ООО "Русская дрифт-серия" Дмитрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
С сезона 2021 года все этапы Российской дрифт-серии пройдут при содействии компании "Росгонки". Участники мероприятия расскажут о подробностях сотрудничества, предстоящих изменениях, реализации билетной программы.
Аккредитация до 12:00 15 марта: media@rosgonki.ru
Дополнительная информация: Ксения Ворпотинская, менеджер по связям с общественностью АНО "Росгонки" +7 928 457-60-14
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей ТИТОВ;
- генеральный директор ООО "Русская дрифт-серия" Дмитрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
С сезона 2021 года все этапы Российской дрифт-серии пройдут при содействии компании "Росгонки". Участники мероприятия расскажут о подробностях сотрудничества, предстоящих изменениях, реализации билетной программы.
Аккредитация до 12:00 15 марта: media@rosgonki.ru
Дополнительная информация: Ксения Ворпотинская, менеджер по связям с общественностью АНО "Росгонки" +7 928 457-60-14
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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