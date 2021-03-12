https://ria.ru/20210312/gonki-1600928184.html

Пресс-конференция о сотрудничестве между АНО "Росгонки" и РДС

Пресс-конференция о сотрудничестве между АНО "Росгонки" и РДС

16 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет подписание соглашения о сотрудничестве между промоутером Гран-при России "Формулы 1" – АНО "Росгонки" и ООО "Русская дрифт-серия".

2021-03-12T13:40

2021-03-12T13:40

2021-03-12T13:40

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей ТИТОВ;- генеральный директор ООО "Русская дрифт-серия" Дмитрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ.С сезона 2021 года все этапы Российской дрифт-серии пройдут при содействии компании "Росгонки". Участники мероприятия расскажут о подробностях сотрудничества, предстоящих изменениях, реализации билетной программы.Аккредитация до 12:00 15 марта: media@rosgonki.ruДополнительная информация: Ксения Ворпотинская, менеджер по связям с общественностью АНО "Росгонки" +7 928 457-60-14Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы