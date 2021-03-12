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Пресс-конференция о сотрудничестве между АНО "Росгонки" и РДС
Пресс-конференция о сотрудничестве между АНО "Росгонки" и РДС
16 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет подписание соглашения о сотрудничестве между промоутером Гран-при России "Формулы 1" – АНО "Росгонки" и ООО "Русская дрифт-серия".
2021-03-12T13:40
2021-03-12T13:40
анонсы
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Задать вопросУчастники:- генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей ТИТОВ;- генеральный директор ООО "Русская дрифт-серия" Дмитрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ.С сезона 2021 года все этапы Российской дрифт-серии пройдут при содействии компании "Росгонки". Участники мероприятия расскажут о подробностях сотрудничества, предстоящих изменениях, реализации билетной программы.Аккредитация до 12:00 15 марта: media@rosgonki.ruДополнительная информация: Ксения Ворпотинская, менеджер по связям с общественностью АНО "Росгонки" +7 928 457-60-14Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Пресс-конференция о сотрудничестве между АНО "Росгонки" и РДС

13:40 12.03.2021
 
Читать ria.ru в
16 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет подписание соглашения о сотрудничестве между промоутером Гран-при России "Формулы 1" – АНО "Росгонки" и ООО "Русская дрифт-серия".
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей ТИТОВ;
- генеральный директор ООО "Русская дрифт-серия" Дмитрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

С сезона 2021 года все этапы Российской дрифт-серии пройдут при содействии компании "Росгонки". Участники мероприятия расскажут о подробностях сотрудничества, предстоящих изменениях, реализации билетной программы.

Аккредитация до 12:00 15 марта: media@rosgonki.ru
Дополнительная информация: Ксения Ворпотинская, менеджер по связям с общественностью АНО "Росгонки" +7 928 457-60-14

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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