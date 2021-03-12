https://ria.ru/20210312/gonki-1600895195.html

В МИД заявили, что Россия не участвует в политических гонках по вакцинам

В МИД заявили, что Россия не участвует в политических гонках по вакцинам

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продолжает убедительно доказывать свою эффективность, Москва не собирается политизировать эту тему или... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:09

2021-03-12T11:09

2021-03-12T11:19

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продолжает убедительно доказывать свою эффективность, Москва не собирается политизировать эту тему или участвовать в политических гонках по вакцинам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Созданная в России вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" продолжает убедительно доказывать свою эффективность как в нашей стране, так и за ее пределами. Препарат уже одобрен для использования в 50 странах, это делает его вторым в мире по числу национальных регистраций", - сказала она на брифинге.По ее словам, на подходе и другие отечественные вакцины. "Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, мы точно не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что, к сожалению, РФ становится объектом большого количества недостоверной информации, которая публикуется, в том числе, о российской вакцине и усилиях РФ в борьбе с пандемией.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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