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В МИД заявили, что Россия не участвует в политических гонках по вакцинам
В МИД заявили, что Россия не участвует в политических гонках по вакцинам
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продолжает убедительно доказывать свою эффективность, Москва не собирается политизировать эту тему или... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:09
2021-03-12T11:09
2021-03-12T11:19
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продолжает убедительно доказывать свою эффективность, Москва не собирается политизировать эту тему или участвовать в политических гонках по вакцинам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Созданная в России вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" продолжает убедительно доказывать свою эффективность как в нашей стране, так и за ее пределами. Препарат уже одобрен для использования в 50 странах, это делает его вторым в мире по числу национальных регистраций", - сказала она на брифинге.По ее словам, на подходе и другие отечественные вакцины. "Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, мы точно не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что, к сожалению, РФ становится объектом большого количества недостоверной информации, которая публикуется, в том числе, о российской вакцине и усилиях РФ в борьбе с пандемией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продолжает убедительно доказывать свою эффективность, Москва
не собирается политизировать эту тему или участвовать в политических гонках по вакцинам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Созданная в России вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" продолжает убедительно доказывать свою эффективность как в нашей стране, так и за ее пределами. Препарат уже одобрен для использования в 50 странах, это делает его вторым в мире по числу национальных регистраций", - сказала она на брифинге.
По ее словам, на подходе и другие отечественные вакцины. "Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, мы точно не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что, к сожалению, РФ становится объектом большого количества недостоверной информации, которая публикуется, в том числе, о российской вакцине и усилиях РФ в борьбе с пандемией.