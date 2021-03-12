Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре и гололедице
"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 20 часов 12 марта с сохранением до 10 часов утра 13 марта местами в Московской области ожидается снег, метель, усиление ветра с порывами 15-17 метров в секунду. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели советуют при гололеде передвигаться осторожно, пожилым людям использовать трость. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, учитывать интенсивность движения, дорожные и природные условия, не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, проявлять осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдать дистанцию, не выезжать на летней резине.
При порывистом ветре рекомендуется убрать вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб. Машину советуют поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев.
"При снеге: воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте; поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии ... остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности", - добавляется в сообщении.