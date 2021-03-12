https://ria.ru/20210312/gololed-1601018490.html

Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре и гололедице

Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре и гололедице

Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице до утра субботы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T20:12

2021-03-12T20:12

2021-03-12T20:12

россия

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице до утра субботы, сообщается на сайте ведомства.Спасатели советуют при гололеде передвигаться осторожно, пожилым людям использовать трость. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, учитывать интенсивность движения, дорожные и природные условия, не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, проявлять осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдать дистанцию, не выезжать на летней резине.При порывистом ветре рекомендуется убрать вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб. Машину советуют поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев.

https://ria.ru/20210312/pogoda-1601000201.html

https://ria.ru/20210312/vesna-1600999325.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество