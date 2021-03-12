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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210312/gazoprovod-1600909641.html
"Газпром" и Монголия согласовали план по газопроводу "Союз Восток"
"Газпром" и Монголия согласовали план по газопроводу "Союз Восток"
"Газпром" и правительство Монголии согласовали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021-2022 годы по работе над проектом газопровода "Союз Восток",... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:12
2021-03-12T12:12
россия-китай: главное
сила сибири — 2
сила сибири (газопровод)
газпром
китай
монголия
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МОСКВА, 12 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". "Газпром" и правительство Монголии согласовали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021-2022 годы по работе над проектом газопровода "Союз Восток", который будет зарубежным продолжением "Силы Сибири - 2", сообщило управление информации российской компании, пишет Российская газета.Планируется, что газопровод "Союз Восток" будет использоваться для поставок российского газа в Монголию и Китай. Экспортная мощность газопровода "Сила Сибири - 2" может превысить более чем в 1,3 раза мощность "Сила Сибири", которая составляет 38 млрд кубометров в год.Китайский рынок считается одним из приоритетных для российского газа. "Силой Сибири" осуществляются поставки в северо-восточные регионы страны. Трубопроводный газ также экспортируется в Китай из Средней Азии - поставки идут в западные области, а остальные объёмы экспорта приходятся на сжиженный природный газ (СПГ), который главным образом обеспечивает потребности прибрежных районов. Маршрут "Союз Восток" позволит доставить российский газ сразу в густонаселенные области центрального Китая, а также подключить к газопроводу монгольских потребителей.
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сила сибири — 2, сила сибири (газопровод), газпром, китай, монголия

"Газпром" и Монголия согласовали план по газопроводу "Союз Восток"

12:12 12.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". "Газпром" и правительство Монголии согласовали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021-2022 годы по работе над проектом газопровода "Союз Восток", который будет зарубежным продолжением "Силы Сибири - 2", сообщило управление информации российской компании, пишет Российская газета.
Планируется, что газопровод "Союз Восток" будет использоваться для поставок российского газа в Монголию и Китай. Экспортная мощность газопровода "Сила Сибири - 2" может превысить более чем в 1,3 раза мощность "Сила Сибири", которая составляет 38 млрд кубометров в год.
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Китайский рынок считается одним из приоритетных для российского газа. "Силой Сибири" осуществляются поставки в северо-восточные регионы страны. Трубопроводный газ также экспортируется в Китай из Средней Азии - поставки идут в западные области, а остальные объёмы экспорта приходятся на сжиженный природный газ (СПГ), который главным образом обеспечивает потребности прибрежных районов. Маршрут "Союз Восток" позволит доставить российский газ сразу в густонаселенные области центрального Китая, а также подключить к газопроводу монгольских потребителей.
 
Россия-Китай: ГлавноеСила Сибири — 2Сила Сибири (газопровод)ГазпромКитайМонголия
 
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