https://ria.ru/20210312/fsin-1600960376.html

Глава ФСИН пожаловался на недостаток сотрудников и высокие нагрузки

Глава ФСИН пожаловался на недостаток сотрудников и высокие нагрузки

Во ФСИН вакантна каждая десятая должность, а возросшие нагрузки сказываются на сотрудниках, констатировал в пятницу глава ведомства Александр Калашников. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:09

2021-03-12T16:09

2021-03-12T16:09

александр калашников

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Во ФСИН вакантна каждая десятая должность, а возросшие нагрузки сказываются на сотрудниках, констатировал в пятницу глава ведомства Александр Калашников."На 1 января 2021 года, вакантными остаются 10,6% должностей. Особую озабоченность вызывает высокий некомплект младшего начальствующего и рядового состава, где на начало текущего года средний показатель по УИС составил 12,5%", - сказал Калашников на коллегии.На моральном состоянии сотрудников и "качестве выполнения ими своих обязанностей" сказывается и, как выразился глава службы, "недостаточный уровень финансового обеспечения социальных гарантий"."Это зачастую приводит к совершению коррупционных правонарушений, в том числе уголовно наказуемых, что в конечном итоге наносит ущерб авторитету учреждений и органов УИС", - констатировал Калашников.Для решения этих проблем, по его словам, ФСИН разработаны меры, призванные снизить социальную напряженность среди сотрудников, сохранить кадровое ядро и повысить престиж службы. Какие именно – не уточняется.

https://ria.ru/20210118/fsin-1593571233.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр калашников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество