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Лучшие фото недели: женский день, йога в поезде и необычный спа-курорт
Лучшие фото недели: женский день, йога в поезде и необычный спа-курорт
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:29
2021-03-12T11:29
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
тамим бен хамад аль тани
майами-бич
франциск (хорхе марио бергольо)
сергей лавров
владимир путин
москва
ницца
монтевидео (город)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
майами-бич
москва
ницца
монтевидео (город)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, тамим бен хамад аль тани, майами-бич, франциск (хорхе марио бергольо), сергей лавров, владимир путин, москва, ницца, монтевидео (город), флорида, миннеаполис, колорадо, мьянма, сирия, норвегия, мосул, индия, миссури, техас, париж, дакар (город), киев, вакцинация, 8 марта, мода, животные, фото, фото

Лучшие фото недели: женский день, йога в поезде и необычный спа-курорт

11:29 12.03.2021
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / Pedro Pardo

Столкновения протестующих с полицией перед Национальным дворцом Мексики в Международный женский день.

Столкновения женщин с полицией перед Национальным дворцом в Международный женский день в Мехико
1 из 30

Столкновения протестующих с полицией перед Национальным дворцом Мексики в Международный женский день.

© AFP 2021 / Pedro Pardo
© AFP 2021 / Myitkyina News Journal

Монахиня просит полицейских не причинять вреда протестующим во время разгона демонстраций в Мьянме.

Монахиня просит полицию не причинять вреда протестующим во время разгона демонстраций в Мьянме
2 из 30

Монахиня просит полицейских не причинять вреда протестующим во время разгона демонстраций в Мьянме.

© AFP 2021 / Myitkyina News Journal
© AFP 2021 / Jason Connolly

Участники ежегодных соревнований по скиджорингу в Колорадо.

Участники ежегодных соревнований по скиджорингу в Ледвилле, штат Колорадо
3 из 30

Участники ежегодных соревнований по скиджорингу в Колорадо.

© AFP 2021 / Jason Connolly
© REUTERS / Jon Nazca

Испанская актриса Хиба Абук на красной дорожке премии Гойи в Малаге.

Испанская актриса Хиба Абук на красной дорожке церемонии вручения премии Гойя в Малаге
4 из 30

Испанская актриса Хиба Абук на красной дорожке премии Гойи в Малаге.

© REUTERS / Jon Nazca
© REUTERS / Mariana Greif

Участницы акции в Международный женский день в Уругвае.

Участницы акции в Международный женский день в Монтевидео, Уругвай
5 из 30

Участницы акции в Международный женский день в Уругвае.

© REUTERS / Mariana Greif
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Девушка в маске на выставке "Ювелирный вернисаж" в Москве.

Девушка в маске на выставке Ювелирный вернисаж на ВДНХ в Москве
6 из 30

Девушка в маске на выставке "Ювелирный вернисаж" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AFP 2021 / Philippe Desmazes

Сгоревшая машина возле исправительно-реабилитационной школы для несовершеннолетних правонарушителей в Ла Валла-ан-Жье, Франция.

Мужчина проходит мимо сгоревшей машины возле исправительно-реабилитационной школы для несовершеннолетних правонарушителей в Ла Валла-ан-Жье, Франция
7 из 30

Сгоревшая машина возле исправительно-реабилитационной школы для несовершеннолетних правонарушителей в Ла Валла-ан-Жье, Франция.

© AFP 2021 / Philippe Desmazes
© AFP 2021 / Sujit Jaiswal

Занятия йогой в женском вагоне пригородного поезда в Мумбаи 8 Марта.

Занятия йогой в женском купе пригородного поезда в Мумбаи в Международный женский день
8 из 30

Занятия йогой в женском вагоне пригородного поезда в Мумбаи 8 Марта.

© AFP 2021 / Sujit Jaiswal
© AP Photo / Kiichiro Sato

Японские макаки греются в горячем источнике на уникальном обезьяньем курорте в парке Джигокудани.

Японские макаки играют в горячем источнике в долине Джигокудани
9 из 30

Японские макаки греются в горячем источнике на уникальном обезьяньем курорте в парке Джигокудани.

© AP Photo / Kiichiro Sato
© AP Photo / Esteban Felix

Подготовка к демонстрации в Сантьяго в Международный женский день.

Женщины готовятся к демонстрации в Международный женский день в Сантьяго, Чили
10 из 30

Подготовка к демонстрации в Сантьяго в Международный женский день.

© AP Photo / Esteban Felix
© AFP 2021 / NTB / Stian Lysberg Solum

Вид на норвежскую деревню Аск, где 30 декабря 2020 сошел мощный оползень.

Вид на норвежский город Аск, в котором 30 декабря 2020 сошел оползень
11 из 30

Вид на норвежскую деревню Аск, где 30 декабря 2020 сошел мощный оползень.

© AFP 2021 / NTB / Stian Lysberg Solum
© AP Photo / Charlie Riedel

Девушки в Канзас-Сити.

Девушка в Канзас-Сити, штат Миссури
12 из 30

Девушки в Канзас-Сити.

© AP Photo / Charlie Riedel
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в торжественной церемонии закладки фундамента третьего энергоблока АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.

Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения третьего энергоблока АЭС Аккую
13 из 30

Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в торжественной церемонии закладки фундамента третьего энергоблока АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Автомобиль едет по пятикилометровой ледовой переправе через Енисей.

Автомобиль едет по 5-километровой ледовой переправе на реке Енисей, связывающей региональную дорогу между районными центрами Новосёлово и Краснотуранск в Красноярском крае
14 из 30

Автомобиль едет по пятикилометровой ледовой переправе через Енисей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанк

Участницы марша феминисток в Париже.

Участники марша феминисток в Париже
15 из 30

Участницы марша феминисток в Париже.

© РИА Новости / Флоренс Галле
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© AFP 2021 / Kerem Yucel

Демонстрация у здания, где начался отбор присяжных для суда над бывшим офицером полиции Миннеаполиса Дереком Шовином.

Акция протеста перед Правительственным центром округа Хеннепин перед началом отбора присяжных на суде над бывшим офицером полиции Миннеаполиса Дереком Шовином. 8 марта 2021 года
16 из 30

Демонстрация у здания, где начался отбор присяжных для суда над бывшим офицером полиции Миннеаполиса Дереком Шовином.

© AFP 2021 / Kerem Yucel
© РИА Новости / Министерство связи и информации Венесуэлы / Перейти в фотобанк

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вакцинируется российским препаратом от коронавируса Спутник V
17 из 30

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V".

© РИА Новости / Министерство связи и информации Венесуэлы
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© REUTERS / Adrees Latif

Техасский полицейский просит мигрантов выйти из укрытия.

Полицейский штата Техас просит мигрантов выйти из укрытия
18 из 30

Техасский полицейский просит мигрантов выйти из укрытия.

© REUTERS / Adrees Latif
© AFP 2021 / Sam Yeh

Модель на показе Taipei Fashion Week.

Модель на показе Taipei Fashion Week
19 из 30

Модель на показе Taipei Fashion Week.

© AFP 2021 / Sam Yeh
© REUTERS / Yara Nardi

Папа Римский Франциск возле разрушенного собора в Мосуле.

Папа Римский Франциск возле разрушенного собора в старом городе Мосула, Ирак. 7 марта 2021 года
20 из 30

Папа Римский Франциск возле разрушенного собора в Мосуле.

© REUTERS / Yara Nardi
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Спортсмены колледжа на пляже во Флориде.

Спортсмены колледжа на пляже в Форт-Лодердейле, штат Флорида, США. 5 марта 2021 года
21 из 30

Спортсмены колледжа на пляже во Флориде.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© AFP 2021 / Aaref Watad

Сирийский мальчик на свалке металлолома в городе Маарет - Мисрин провинции Идлиб.

Сирийский мальчик на куче нейтрализованных снарядов на свалке металлолома на окраине города Маарет - Мисрин в провинции Идлиб. 10 марта 2021
22 из 30

Сирийский мальчик на свалке металлолома в городе Маарет - Мисрин провинции Идлиб.

© AFP 2021 / Aaref Watad
© REUTERS / Albert Gea

Медики держат плакаты и флаги во время демонстрации за улучшение условий труда в Барселоне.

Медицинские работники держат плакаты и флаги во время демонстрации за улучшение условий труда на площади Сан-Жауме в Барселоне, Испания
23 из 30

Медики держат плакаты и флаги во время демонстрации за улучшение условий труда в Барселоне.

© REUTERS / Albert Gea
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева) перед встречей с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани
24 из 30

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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© AFP 2021 / Delil Souleiman

Женщины в традиционных костюмах на праздновании Дня курдской одежды в городе Камишли на северо-востоке Сирии.

Сирийские курдские женщины в традиционной одежде во время ежегодной церемонии празднования Дня курдской одежды в городе Камишли в провинции Хасаке
25 из 30

Женщины в традиционных костюмах на праздновании Дня курдской одежды в городе Камишли на северо-востоке Сирии.

© AFP 2021 / Delil Souleiman
© AFP 2021 / John Wessels

Протестующий размахивает белым флагом во время акции протеста в Дакаре.

Протестующий размахивает белым флагом во время акции протеста в Дакаре
26 из 30

Протестующий размахивает белым флагом во время акции протеста в Дакаре.

© AFP 2021 / John Wessels
© REUTERS / Marco Bello

Девушки на пляже в Майами-Бич во Флориде.

Девушки на пляже в Майами-Бич, штат Флорида, США. 5 марта 2021 года
27 из 30

Девушки на пляже в Майами-Бич во Флориде.

© REUTERS / Marco Bello
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие соединения специального назначения поздравляют участницу Великой Отечественной войны Галину Александровну Дегтяреву возле ее дома в Новосибирске с наступающим Международным женским днем и 101-м днем рождения.

Военнослужащие соединения специального назначения поздравляют участницу Великой Отечественной войны Галину Александровну Дегтяреву возле ее дома в Новосибирске с наступающим Международным женским днем и днем рождения
28 из 30

Военнослужащие соединения специального назначения поздравляют участницу Великой Отечественной войны Галину Александровну Дегтяреву возле ее дома в Новосибирске с наступающим Международным женским днем и 101-м днем рождения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Марша женщин в Киеве, посвященный празднику 8 Марта. Участницы акции требуют от украинских властей ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием.

Участники ежегодного Марша женщин, посвященного празднику 8 Марта, в Киеве
29 из 30

Марша женщин в Киеве, посвященный празднику 8 Марта. Участницы акции требуют от украинских властей ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Eric Gaillard

Люди в защитных масках проходят мимо магазина в Ницце.

Люди в защитных масках проходят мимо магазина в Ницце, Франция. 6 марта 2021 года
30 из 30

Люди в защитных масках проходят мимо магазина в Ницце.

© REUTERS / Eric Gaillard
 
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