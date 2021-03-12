Лучшие фото недели: женский день, йога в поезде и необычный спа-курорт
Столкновения протестующих с полицией перед Национальным дворцом Мексики в Международный женский день.
Столкновения протестующих с полицией перед Национальным дворцом Мексики в Международный женский день.
Монахиня просит полицейских не причинять вреда протестующим во время разгона демонстраций в Мьянме.
Монахиня просит полицейских не причинять вреда протестующим во время разгона демонстраций в Мьянме.
Участники ежегодных соревнований по скиджорингу в Колорадо.
Испанская актриса Хиба Абук на красной дорожке премии Гойи в Малаге.
Участницы акции в Международный женский день в Уругвае.
Девушка в маске на выставке "Ювелирный вернисаж" в Москве.
Девушка в маске на выставке "Ювелирный вернисаж" в Москве.
Сгоревшая машина возле исправительно-реабилитационной школы для несовершеннолетних правонарушителей в Ла Валла-ан-Жье, Франция.
Сгоревшая машина возле исправительно-реабилитационной школы для несовершеннолетних правонарушителей в Ла Валла-ан-Жье, Франция.
Занятия йогой в женском вагоне пригородного поезда в Мумбаи 8 Марта.
Японские макаки греются в горячем источнике на уникальном обезьяньем курорте в парке Джигокудани.
Японские макаки греются в горячем источнике на уникальном обезьяньем курорте в парке Джигокудани.
Подготовка к демонстрации в Сантьяго в Международный женский день.
Подготовка к демонстрации в Сантьяго в Международный женский день.
Вид на норвежскую деревню Аск, где 30 декабря 2020 сошел мощный оползень.
Вид на норвежскую деревню Аск, где 30 декабря 2020 сошел мощный оползень.
Девушки в Канзас-Сити.
Девушки в Канзас-Сити.
Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в торжественной церемонии закладки фундамента третьего энергоблока АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.
Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в торжественной церемонии закладки фундамента третьего энергоблока АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.
Автомобиль едет по пятикилометровой ледовой переправе через Енисей.
Автомобиль едет по пятикилометровой ледовой переправе через Енисей.
Участницы марша феминисток в Париже.
Демонстрация у здания, где начался отбор присяжных для суда над бывшим офицером полиции Миннеаполиса Дереком Шовином.
Демонстрация у здания, где начался отбор присяжных для суда над бывшим офицером полиции Миннеаполиса Дереком Шовином.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V".
Техасский полицейский просит мигрантов выйти из укрытия.
Модель на показе Taipei Fashion Week.
Папа Римский Франциск возле разрушенного собора в Мосуле.
Спортсмены колледжа на пляже во Флориде.
Сирийский мальчик на свалке металлолома в городе Маарет - Мисрин провинции Идлиб.
Сирийский мальчик на свалке металлолома в городе Маарет - Мисрин провинции Идлиб.
Медики держат плакаты и флаги во время демонстрации за улучшение условий труда в Барселоне.
Медики держат плакаты и флаги во время демонстрации за улучшение условий труда в Барселоне.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Женщины в традиционных костюмах на праздновании Дня курдской одежды в городе Камишли на северо-востоке Сирии.
Женщины в традиционных костюмах на праздновании Дня курдской одежды в городе Камишли на северо-востоке Сирии.
Протестующий размахивает белым флагом во время акции протеста в Дакаре.
Девушки на пляже в Майами-Бич во Флориде.
Военнослужащие соединения специального назначения поздравляют участницу Великой Отечественной войны Галину Александровну Дегтяреву возле ее дома в Новосибирске с наступающим Международным женским днем и 101-м днем рождения.
Военнослужащие соединения специального назначения поздравляют участницу Великой Отечественной войны Галину Александровну Дегтяреву возле ее дома в Новосибирске с наступающим Международным женским днем и 101-м днем рождения.
Марша женщин в Киеве, посвященный празднику 8 Марта. Участницы акции требуют от украинских властей ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием.
Марша женщин в Киеве, посвященный празднику 8 Марта. Участницы акции требуют от украинских властей ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием.
Люди в защитных масках проходят мимо магазина в Ницце.