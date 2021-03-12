https://ria.ru/20210312/forum-1600911398.html

Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября

Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября

Восточный экономический форум в 2021 году пройдет в очной форме на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:20

2021-03-12T12:20

2021-03-12T12:23

россия

"фонд "росконгресс"

восточный экономический форум

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Восточный экономический форум в 2021 году пройдет в очной форме на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщили РИА Новости в Росконгрессе."VI Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета", - сказали организаторы.В 2020 году ВЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса.По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФа Антона Кобякова, форум "является эффективным инструментом развития многостороннего сотрудничества и международной кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе"."Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции", – заключил советник президента.

https://ria.ru/20210303/forum-1599779356.html

россия

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россия, "фонд "росконгресс", восточный экономический форум