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Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября
Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября
Восточный экономический форум в 2021 году пройдет в очной форме на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:20
2021-03-12T12:23
россия
"фонд "росконгресс"
восточный экономический форум
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Восточный экономический форум в 2021 году пройдет в очной форме на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщили РИА Новости в Росконгрессе."VI Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета", - сказали организаторы.В 2020 году ВЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса.По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФа Антона Кобякова, форум "является эффективным инструментом развития многостороннего сотрудничества и международной кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе"."Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции", – заключил советник президента.
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россия, "фонд "росконгресс", восточный экономический форум

Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября

12:20 12.03.2021 (обновлено: 12:23 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Восточный экономический форум в 2021 году пройдет в очной форме на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщили РИА Новости в Росконгрессе.
"VI Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета", - сказали организаторы.
В 2020 году ВЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса.
По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФа Антона Кобякова, форум "является эффективным инструментом развития многостороннего сотрудничества и международной кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран АТР для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в этом году форум преумножит свою инвестиционную составляющую, а учитывая опыт взаимодействия с азиатскими странами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, он приобретет также важное значение и с точки зрения развития гуманитарных контактов", - добавил он.
"Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции", – заключил советник президента.
Петербургский международный экономический форум 2018 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 16:30
Петербургский международный экономический форум пройдет 2-5 июня
 
Россия"Фонд "Росконгресс"Восточный экономический форум
 
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