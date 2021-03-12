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Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда

Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда

Город Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов за урегулирование гражданского иска родственников погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает NBC. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T23:49

2021-03-12T23:49

2021-03-12T23:49

джордж флойд

миннеаполис

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Город Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов за урегулирование гражданского иска родственников погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает NBC.По его данным, решение принято единогласно на закрытом заседании городского совета в пятницу.Семья Флойда подала федеральный иск против города и четырех офицеров, участвовавших в аресте Флойда. В частности, родственники заявляли, что к гибели афроамериканца привели, в том числе, упущения в том, как обучают полицейских. В случае рассмотрения иска в суде присяжных городу грозили потенциально намного большие штрафы, чем сумма, за которую урегулирован иск.Гибель Флойда при задержании спровоцировала массовые протесты и беспорядки во многих городах США.

https://ria.ru/20200804/1575332458.html

миннеаполис

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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире