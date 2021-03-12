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Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
Город Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов за урегулирование гражданского иска родственников погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает NBC. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T23:49
2021-03-12T23:49
джордж флойд
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Город Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов за урегулирование гражданского иска родственников погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает NBC.По его данным, решение принято единогласно на закрытом заседании городского совета в пятницу.Семья Флойда подала федеральный иск против города и четырех офицеров, участвовавших в аресте Флойда. В частности, родственники заявляли, что к гибели афроамериканца привели, в том числе, упущения в том, как обучают полицейских. В случае рассмотрения иска в суде присяжных городу грозили потенциально намного большие штрафы, чем сумма, за которую урегулирован иск.Гибель Флойда при задержании спровоцировала массовые протесты и беспорядки во многих городах США.
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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире

Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда

23:49 12.03.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЦветы и свечи на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Цветы и свечи на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Город Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов за урегулирование гражданского иска родственников погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает NBC.
По его данным, решение принято единогласно на закрытом заседании городского совета в пятницу.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа 2020, 06:55
Daily Mail опубликовала новые кадры задержания Джорджа Флойда
Семья Флойда подала федеральный иск против города и четырех офицеров, участвовавших в аресте Флойда. В частности, родственники заявляли, что к гибели афроамериканца привели, в том числе, упущения в том, как обучают полицейских. В случае рассмотрения иска в суде присяжных городу грозили потенциально намного большие штрафы, чем сумма, за которую урегулирован иск.
Гибель Флойда при задержании спровоцировала массовые протесты и беспорядки во многих городах США.
 
Джордж ФлойдМиннеаполисСШАВ мире
 
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