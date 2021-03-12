https://ria.ru/20210312/film-1600763079.html

Александр Домогаров-младший: главное сейчас – успешность, остальное потом

Александр Домогаров-младший: главное сейчас – успешность, остальное потом

Фильм Александра Домогарова-младшего "Пальма" выходит в российский прокат 18 марта. О верности, предательстве, современных ценностях и легком пути с режиссером... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:15

2021-03-12T12:15

2021-03-12T12:35

культура

александр домогаров-младший

интервью

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Фильм Александра Домогарова-младшего "Пальма" выходит в российский прокат 18 марта. О верности, предательстве, современных ценностях и легком пути с режиссером поговорила корреспондент РИА Новости Анна Горбашова.– Чем вас, молодого человека, в наше, мягко говоря, несентиментальное время привлекала история Юрия Роста из советской газеты о собаке, которую бросил в аэропорту хозяин, а она его преданно ждала два года?– Эта простая история о предательстве и преданности – повод задуматься о собственной жизни, о том, что действительно ценно и важно. В наше время все продается, все предается. В себе это тоже можно поискать, никто не считает себя плохим, просто все мы живем по правилам этого мира, которые он нам диктует, – для карьерного роста, престижной работы. Сейчас "я" важнее чем какие-то христианские ценности, и наш фильм с этого и начинается: человек у трапа бросает собаку, того, кто никогда в жизни не предаст, потому что его ждет работа мечты. И он делает выбор, очень современный. Главное сейчас – успешность, а потом уже все остальное: семья, дети, любовь, мы за чем-то все время гонимся, предавая порой своих близких.– Снимая фильм, вы вдохновлялись советским кинематографом, в частности, были отсылки к фильму "Белый Бим Черное ухо"?– Я люблю советское кино. Мне очень нравятся Данелия, Гайдай, Рязанов и вся эта эпоха большого яркого кинематографа, на котором я рос и воспитывался. Мы несколько отсылок заложили и к "Белому Биму" Станислава Ростоцкого, и к "Мимино" Данелии – сцена с пилотами, которая мне очень нравится. Моя мама мне запрещала в школе смотреть "Белый Бим", многие родители считают, что подобные фильмы могут травмировать психику ребенка. Сейчас всем хочется найти легкий путь, все хотят себя как-то защитить и оправдать, а "Белый Бим" – это нелегкий путь. Но мне кажется, что это необходимо ребенку – смотреть через боль, через грусть, через сострадание. Это развивает душу, дети начинают понимать, что такое хорошо, и что такое плохо. Хорошие и правильные мысли рождаются у маленького человека.В фильме речь идет не только о собаке, у вас есть еще одна линия: история взаимоотношений отца и сына – 9-летнего мальчика Коли, к которому привязалась Пальма. – Юному актеру-дебютанту сложно давалась непростая психологически роль?– Коля – первая роль Лени Басова. Ему вообще-то больше футбол нравится, чем съемки, но мне было с ним интересно работать. Временами было нелегко давить на кнопки и ломать ему психику, но потом это ему понравилось, он понял правила игры. Сначала Леня просто хотел, чтобы получалось, а когда понял, что такое "тратиться", он расцвел. Подходил, говорил: "Саш, мне надо плакать – помоги, пожалуйста". И мы с моим другом-однокурсником с ним работали, чтобы вывести актера на нужную эмоцию. Леня после съемок попросил собаку на день рождения, ему подарили овчарку, и он назвал ее Пальма.– Где нашли главную героиню Пальму?– Овчарка Лили приехала к нам из Питера. С кинологом Александрой Степановой мы работали на фильме "Елки мохнатые", где я снимался. Ее работа с собаками меня впечатлила. Как только идея фильма была озвучена, она сама написала мне, что здорово было бы поработать вместе. Она нашла нам 15-20 собак, мы выбрали Лили. Мы искали эти глаза и, кажется, нашли. В первый же съемочный день Александра нам строго сказала, что те, кто не работает с собакой в кадре, не должны к ней подходить, ласкать ее, кормить. Собака в результате играла как полноправный актер, иногда даже лучше – входила в кадр, вставала на точку по команде. Странно, но самые сложные куски давались легко, а более легкие иногда не давались вообще.– Российские зрители запомнили вас по роли лыжника в долгоиграющей франшизе "Елки", от актерства вы сейчас окончательно отошли?– Я всегда хотел заниматься режиссурой, но сейчас больше всего в режиссуре помогает моя актерская школа. Когда я делал первый короткометражный фильм, я упивался картинками, а теперь в "Пальме" добавилась работа с актерами и с какими – Виктор Добронравов, Ян Цапник, Владимир Ильин, мне нравилось в них "купаться", что-то вместе искать, слушать их предложения – это было здорово. Дядя Вова Ильин ни слова по тексту не сказал, мы все с ним поменяли, и он тексты писал лучше, чем было в сценарии.– Ваш отец (актер Александр Домогаров – ред.) давал какие-то советы по поводу съемок режиссеру-дебютанту?– Нет, я не спрашивал у него советов. Мы очень по-разному смотрим на кино, у него свой вкус. Я ему давал смотреть какие-то сцены с собакой, хвастался какими-то техническими достижениями. – Не было соблазна пригласить его по-родственному?– У меня никогда не было, продюсеры хотели и даже в какой-то момент зашел вопрос о пробах, но папа, слава богу, меня понимал. Ему и самому было некомфортно, и мы эту идею отмели. Я эти родственные связки в кино не очень люблю, они всегда – неправда, для меня сразу разрушается магия кино. Папа по настоянию продюсера снялся в японской версии фильма, которая отличается от российской рядом эпизодов. Действие в этих эпизодах происходит уже в 2020 году. Он сыграл взрослого Колю, который приезжает в Японию, чтобы купить собаку породы акита-ину. Японцам хотелось, чтобы история нашей Пальмы перекликалась с голливудским фильмом "Хатико".– Когда планируется выход "Пальмы" в прокат в Японии?– Летом 2021 года, фильм там выйдет под названием "История Акиты и Пальмы".– В какие страны продана российская версия "Пальмы"?– Это вопрос больше к продюсерам, насколько я знаю, а я узнаю последним, в Словакию, Польшу, Прибалтику, Вьетнам. Ведутся переговоры с Китаем, Латинской Америкой, Германией и Италией.– Какие у вас дальнейшие планы? Чтобы бы хотелось снять?– Мы кое-что с ребятами разрабатываем сейчас, что-то наговариваем в далекий ящик... Я еще в поиске того, что хочу снимать, я еще не определившийся режиссер. Я бы точно хотел снять приключенческий фильм, но нужна интересная история. Иногда какие-то вещи попадаются, но совершенно не хватает глубины драматургии. А снимать пустышку не хочется.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр домогаров-младший, интервью