https://ria.ru/20210312/evro-1600928985.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на четыре копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на четыре копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 3,96 копейки - до 87,7981 рубля, курс доллара вырос на 0,85 копейки, до... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:45
2021-03-12T13:45
2021-03-12T13:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 3,96 копейки - до 87,7981 рубля, курс доллара вырос на 0,85 копейки, до 73,5081 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 2,2 копейки, составив 79,9386 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика