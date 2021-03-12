https://ria.ru/20210312/evro-1600928985.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на четыре копейки

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на четыре копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 3,96 копейки - до 87,7981 рубля, курс доллара вырос на 0,85 копейки, до... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:45

2021-03-12T13:45

2021-03-12T13:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 3,96 копейки - до 87,7981 рубля, курс доллара вырос на 0,85 копейки, до 73,5081 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 2,2 копейки, составив 79,9386 рубля.

https://ria.ru/20210225/dollar-1598929219.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика