Москва перевыполнила план нацпроекта по экспорту 2020 года
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДым из труб ТЭЦ возле международного делового центра "Москва-Сити"
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Объем промышленного экспорта Москвы в 2020 году достиг 36 миллиардов долларов, превысив на 54% плановый региональный показатель, который был заложен в нацпроекте по экспорту, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Промышленным компаниям столицы удалось перевыполнить годовой региональный показатель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" уже по итогам девяти месяцев 2020 года. Производителям продукции агропромышленного комплекса — за 11 месяцев. Так, в прошлом году промышленный экспорт Москвы составил 36 миллиардов долларов, что на 54,3% больше планируемых показателей, а экспорт агропромышленной продукции - 3,8 миллиарда долларов, что на 18,8% больше запланированного", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
В сообщении отмечается, что за последние пять лет объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы вырос в два раза. Если в 2015 году показатель был на уровне 19 миллиардов долларов, то в 2020 году он достиг рекордной цифры – чуть менее 40 миллиардов долларов.
"Ответственным органом за исполнение региональных показателей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в Москве является Департамент инвестиционной и промышленной политики. Для достижения этих показателей в 2019 году нами был создан Центр поддержки и развития промышленного экспорта "Моспром", в зону ответственности которого вошли все аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий крупного и среднего бизнеса в промышленности и агропромышленном комплексе. В прошлом году, несмотря на пандемию, московские компании благодаря поддержке Центра подписали 91 экспортный контракт и 27 соглашений с зарубежными покупателями", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.