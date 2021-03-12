https://ria.ru/20210312/eksport-1600910909.html

Москва перевыполнила план нацпроекта по экспорту 2020 года

Москва перевыполнила план нацпроекта по экспорту 2020 года

Объем промышленного экспорта Москвы в 2020 году достиг 36 миллиардов долларов, превысив на 54% плановый региональный показатель, который был заложен в... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:19

2021-03-12T12:19

2021-03-12T12:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

экономика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Объем промышленного экспорта Москвы в 2020 году достиг 36 миллиардов долларов, превысив на 54% плановый региональный показатель, который был заложен в нацпроекте по экспорту, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Промышленным компаниям столицы удалось перевыполнить годовой региональный показатель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" уже по итогам девяти месяцев 2020 года. Производителям продукции агропромышленного комплекса — за 11 месяцев. Так, в прошлом году промышленный экспорт Москвы составил 36 миллиардов долларов, что на 54,3% больше планируемых показателей, а экспорт агропромышленной продукции - 3,8 миллиарда долларов, что на 18,8% больше запланированного", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.В сообщении отмечается, что за последние пять лет объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы вырос в два раза. Если в 2015 году показатель был на уровне 19 миллиардов долларов, то в 2020 году он достиг рекордной цифры – чуть менее 40 миллиардов долларов."Ответственным органом за исполнение региональных показателей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в Москве является Департамент инвестиционной и промышленной политики. Для достижения этих показателей в 2019 году нами был создан Центр поддержки и развития промышленного экспорта "Моспром", в зону ответственности которого вошли все аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий крупного и среднего бизнеса в промышленности и агропромышленном комплексе. В прошлом году, несмотря на пандемию, московские компании благодаря поддержке Центра подписали 91 экспортный контракт и 27 соглашений с зарубежными покупателями", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.

https://ria.ru/20210304/eksport-1599902804.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика