Эксперт исключил наступательные действия против НАТО со стороны России
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Наступательные военные действия со стороны России, в случае которых, по мнению шведских экспертов, РФ будет иметь преимущество, полностью исключены, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее эксперты Шведского агентства оборонных исследований выпустили доклад "Западные военные возможности в Северной Европе-2020", согласно которому у России в случае масштабной войны будет превосходство над странами НАТО из-за географической рассредоточенности сил Альянса.
"Россия не будет вести наступательные военные действия против НАТО по той простой причине, что НАТО по суммарному военному и военно-промышленному потенциалу значительно, во много раз превосходит Россию. Здесь будет только оборонительная война", - сказал Сивков.
В таком случае агрессор заранее создаст группировки для ведения наступательных действий против России у ее границ, пояснил эксперт. Шведский доклад, по его словам, преследует иную цель. Его задача – убедить население и руководство европейских стран в необходимости выделить деньги на реорганизацию дорожной сети.
"Дело в том, что где-то 80% мостов Европы не имеют грузоподъемности более 50 тонн. Соответственно, танки которые имеет Европа, Leopard, Leclerc и американские Abrams, могут использовать только 15-20% мостов. Все остальное они не могут использовать, потому что у них нет возможности выдерживать массу 68-70 тонн", - добавил Сивков.