https://ria.ru/20210312/ekspert-1600887243.html

Эксперт исключил наступательные действия против НАТО со стороны России

Эксперт исключил наступательные действия против НАТО со стороны России

Наступательные военные действия со стороны России, в случае которых, по мнению шведских экспертов, РФ будет иметь преимущество, полностью исключены, заявил РИА... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:35

2021-03-12T10:35

2021-03-12T10:35

константин сивков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_0:28:2001:1153_1920x0_80_0_0_b62d7394cbdc4ea57ee5b73f679b7811.jpg

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Наступательные военные действия со стороны России, в случае которых, по мнению шведских экспертов, РФ будет иметь преимущество, полностью исключены, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Ранее эксперты Шведского агентства оборонных исследований выпустили доклад "Западные военные возможности в Северной Европе-2020", согласно которому у России в случае масштабной войны будет превосходство над странами НАТО из-за географической рассредоточенности сил Альянса.В таком случае агрессор заранее создаст группировки для ведения наступательных действий против России у ее границ, пояснил эксперт. Шведский доклад, по его словам, преследует иную цель. Его задача – убедить население и руководство европейских стран в необходимости выделить деньги на реорганизацию дорожной сети.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/nato-1600879767.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин сивков, нато