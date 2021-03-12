https://ria.ru/20210312/ekonomika-1600913094.html

Песков назвал макроэкономическую стабильность в России неоспоримой

Песков назвал макроэкономическую стабильность в России неоспоримой

Макроэкономическая стабильность в России никем не оспаривается и получает наивысшую оценку мировых финансистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:26

2021-03-12T12:26

2021-03-12T12:26

эльвира набиуллина

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России никем не оспаривается и получает наивысшую оценку мировых финансистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какова роль Банка России в повышении инвестиционной активности в стране и должен ли регулятор проводить более стимулирующую политику.Накануне на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности президент Владимир Путин отметил, что Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику - ставка ЦБ была снижена до исторического минимума, а бюджетный стимул составил около 4,5% ВВП.В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики не видит.

https://ria.ru/20210311/biznes-1600798413.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, дмитрий песков, владимир путин, экономика