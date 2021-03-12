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Песков назвал макроэкономическую стабильность в России неоспоримой
Песков назвал макроэкономическую стабильность в России неоспоримой
Макроэкономическая стабильность в России никем не оспаривается и получает наивысшую оценку мировых финансистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:26
2021-03-12T12:26
эльвира набиуллина
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России никем не оспаривается и получает наивысшую оценку мировых финансистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какова роль Банка России в повышении инвестиционной активности в стране и должен ли регулятор проводить более стимулирующую политику.Накануне на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности президент Владимир Путин отметил, что Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику - ставка ЦБ была снижена до исторического минимума, а бюджетный стимул составил около 4,5% ВВП.В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики не видит.
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эльвира набиуллина, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Песков назвал макроэкономическую стабильность в России неоспоримой

12:26 12.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России никем не оспаривается и получает наивысшую оценку мировых финансистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какова роль Банка России в повышении инвестиционной активности в стране и должен ли регулятор проводить более стимулирующую политику.
"ЦБ является мегарегулятором, и вы знаете, что макростабильность в России - это тот факт, который абсолютно является неоспоримым и никем не оспаривается в мире, наоборот, макростабильность является тем фактором, который на самом деле получает наивысшую оценку среди мировых финансистов", - сказал Песков.
Накануне на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности президент Владимир Путин отметил, что Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику - ставка ЦБ была снижена до исторического минимума, а бюджетный стимул составил около 4,5% ВВП.
В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики не видит.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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