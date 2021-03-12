https://ria.ru/20210312/dtp-1600868039.html

Володин: ужесточение наказания за "пьяные" ДТП было верным решением

Володин: ужесточение наказания за "пьяные" ДТП было верным решением

Ужесточение наказания за "пьяные" ДТП было верным решением, по итогам 2020 года число погибших и пострадавших в таких происшествиях существенно снизилось по... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T07:02

2021-03-12T07:02

2021-03-12T07:02

россия

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ужесточение наказания за "пьяные" ДТП было верным решением, по итогам 2020 года число погибших и пострадавших в таких происшествиях существенно снизилось по сравнению с тем периодом, пока закон не действовал, заявил журналистам председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Он также добавил, что депутаты продолжат отслеживать его правоприменительную практику.В 2019 году вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за "пьяные" ДТП: наказание для находящихся в состоянии алкогольного опьянения водителей в случае причинения тяжкого вреда здоровью составляет от трех до семи лет лишения свободы (было - до четырех лет), гибели человека - от пяти до 12 лет лишения свободы (было - от двух до семи лет); в случае гибели двух или более лиц - от восьми до 15 лет лишения свободы (было - от четырех до девяти лет).Также ужесточено наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, соответствующие изменения вносятся в статью 263 УК РФ. Кроме того, часть 4 статьи 15 УК РФ добавляет к категории тяжких неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210311/dtp-1600720993.html

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россия, вячеслав володин, общество