https://ria.ru/20210312/dostup-1601026101.html
В Госдуме ответили на призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым
В Госдуме ответили на призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы пафосным и безрезультатным. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-12T21:30
2021-03-12T21:30
2021-03-13T03:53
дмитрий кулеба
руслан бальбек
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы пафосным и безрезультатным. Ранее Кулеба призвал Россию "открыть доступ" в Крым и "занять не политизированную позицию"."Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет", — сказал Бальбек.Также, по мнению депутата, заявление Кулебы содержит искаженную информацию. Никто не препятствует различным мониторинговым и гуманитарным миссиям ознакомиться с жизнью на полуострове, если они захотят, подчеркнул Бальбек. Российские и крымские власти ранее неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
https://ria.ru/20210312/krym-1600861685.html
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дмитрий кулеба, руслан бальбек, мария захарова, мид украины, госдума рф, москва