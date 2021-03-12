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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210312/dopsredstva-1600961798.html
Моор: Тобольск получит допсредства на создание комфортной среды
Моор: Тобольск получит допсредства на создание комфортной среды
Власти Тюменской области выделят из областного бюджета 61 миллион рублей на установку детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм в более чем 40... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:11
2021-03-12T16:11
тюменская область
александр моор
жкх
тобольск
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 12 мар — РИА Новости. Власти Тюменской области выделят из областного бюджета 61 миллион рублей на установку детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм в более чем 40 дворах Тобольска, сообщил губернатор области Александр Моор на своих официальных страницах в социальных сетях."Вчера провел рабочую встречу с главой города Тобольска Максимом Афанасьевым. Мне нравится, как в Тобольске развивается городская среда, как она с каждым годом становится все более комфортной и интересной для людей. Этой зимой, например, новой жизнью начала жить Базарная площадь - один из исторических центров старой столицы Сибири", - написал глава региона.По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона рассмотрел новые инициативы, направленные на создание в Тобольске комфортной среды для жизни, и решил поддержать предложение городского головы об увеличении финансирования программы благоустройства дворов в Тобольске.
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александр моор, жкх, тобольск, тюменская область

Моор: Тобольск получит допсредства на создание комфортной среды

16:11 12.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковТобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор
Тобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТЮМЕНЬ, 12 мар — РИА Новости. Власти Тюменской области выделят из областного бюджета 61 миллион рублей на установку детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм в более чем 40 дворах Тобольска, сообщил губернатор области Александр Моор на своих официальных страницах в социальных сетях.
"Вчера провел рабочую встречу с главой города Тобольска Максимом Афанасьевым. Мне нравится, как в Тобольске развивается городская среда, как она с каждым годом становится все более комфортной и интересной для людей. Этой зимой, например, новой жизнью начала жить Базарная площадь - один из исторических центров старой столицы Сибири", - написал глава региона.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона рассмотрел новые инициативы, направленные на создание в Тобольске комфортной среды для жизни, и решил поддержать предложение городского головы об увеличении финансирования программы благоустройства дворов в Тобольске.
 
Тюменская областьАлександр МоорЖКХТобольскТюменская область
 
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