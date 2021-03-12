https://ria.ru/20210312/donbass-1601034831.html

В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе

В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обостряется в моменты визитов в зону операции объединенных сил представителей командования ВС Украины и их... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T23:49

2021-03-12T23:49

2021-03-12T23:49

яков осадчий

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обостряется в моменты визитов в зону операции объединенных сил представителей командования ВС Украины и их западных кураторов, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о девяти нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за неделю со стороны украинских силовиков, один сотрудник оборонного ведомства республики погиб.По его словам, украинскому военно-политическому руководству необходимо демонстрировать, что боевые действия продолжаются и "украинской армии необходимы новые средства, которые традиционно будут разворованы украинским военным командованием".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/donbass-1600995405.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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яков осадчий, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, в мире