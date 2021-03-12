Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/donbass-1601034831.html
В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обостряется в моменты визитов в зону операции объединенных сил представителей командования ВС Украины и их... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T23:49
2021-03-12T23:49
яков осадчий
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/133718/69/1337186980_0:101:2000:1226_1920x0_80_0_0_e98ed276f6cab60b220284463d448dcf.jpg
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обостряется в моменты визитов в зону операции объединенных сил представителей командования ВС Украины и их западных кураторов, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о девяти нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за неделю со стороны украинских силовиков, один сотрудник оборонного ведомства республики погиб.По его словам, украинскому военно-политическому руководству необходимо демонстрировать, что боевые действия продолжаются и "украинской армии необходимы новые средства, которые традиционно будут разворованы украинским военным командованием".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210312/donbass-1600995405.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/133718/69/1337186980_123:0:1900:1333_1920x0_80_0_0_e7879cec6bf8b9c8835aff9da79484bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, в мире

В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе

23:49 12.03.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаСело Желтое (на линии соприкосновения), ЛНР
Село Желтое (на линии соприкосновения), ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обостряется в моменты визитов в зону операции объединенных сил представителей командования ВС Украины и их западных кураторов, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о девяти нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за неделю со стороны украинских силовиков, один сотрудник оборонного ведомства республики погиб.

"Как показали события текущего месяца, существенные обострения начинаются в тот момент, когда зону "операции оккупационных сил" посещают руководители министерства обороны Украины либо их западные кураторы", - заявил Осадчий.

По его словам, украинскому военно-политическому руководству необходимо демонстрировать, что боевые действия продолжаются и "украинской армии необходимы новые средства, которые традиционно будут разворованы украинским военным командованием".
Дом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 18:15
Эксперт объяснил обострение ситуации в Донбассе
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 08:00
Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
 
Яков ОсадчийДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
23:40В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Лента новостейМолния