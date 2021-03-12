Кравчук поддержал планы Зеленского встретиться с Путиным
КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал желание президента Владимира Зеленского встретиться с каждым лидером "нормандского формата" по отдельности, в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Кравчук заявил журналистам, что в апреле планируется провести саммит "нормандской четверки". Зеленский пообещал, что если встреча в "нормандском формате" не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позже прокомментировал, что Москва не получала каких-то инициатив о встрече в "нормандском" формате, контактов президентов РФ и Украины пока не планируется.
"Есть разные мысли по этому поводу, якобы с РФ не о чем разговаривать. Я считаю, что когда речь идет о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, ее территориальной целостности и суверенитете, необходимо обязательно встречаться и договариваться", - сказал Кравчук.
По его мнению, как минимум будет обнародована позиция человека, с которым проводилась встреча. Он назвал "реальным" формат двухсторонней встречи Зеленского и Путина.
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.