https://ria.ru/20210312/donbass-1600970386.html

Кравчук поддержал планы Зеленского встретиться с Путиным

Кравчук поддержал планы Зеленского встретиться с Путиным

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал желание президента Владимира Зеленского встретиться с каждым лидером... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:44

2021-03-12T16:44

2021-03-12T16:44

донбасс

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леонид кравчук

владимир зеленский

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украина

в мире

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КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал желание президента Владимира Зеленского встретиться с каждым лидером "нормандского формата" по отдельности, в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее Кравчук заявил журналистам, что в апреле планируется провести саммит "нормандской четверки". Зеленский пообещал, что если встреча в "нормандском формате" не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позже прокомментировал, что Москва не получала каких-то инициатив о встрече в "нормандском" формате, контактов президентов РФ и Украины пока не планируется.По его мнению, как минимум будет обнародована позиция человека, с которым проводилась встреча. Он назвал "реальным" формат двухсторонней встречи Зеленского и Путина.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210312/donbass-1600903082.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире