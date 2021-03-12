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Кравчук поддержал планы Зеленского встретиться с Путиным
Кравчук поддержал планы Зеленского встретиться с Путиным
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал желание президента Владимира Зеленского встретиться с каждым лидером... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:44
2021-03-12T16:44
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
владимир зеленский
владимир путин
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КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал желание президента Владимира Зеленского встретиться с каждым лидером "нормандского формата" по отдельности, в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее Кравчук заявил журналистам, что в апреле планируется провести саммит "нормандской четверки". Зеленский пообещал, что если встреча в "нормандском формате" не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позже прокомментировал, что Москва не получала каких-то инициатив о встрече в "нормандском" формате, контактов президентов РФ и Украины пока не планируется.По его мнению, как минимум будет обнародована позиция человека, с которым проводилась встреча. Он назвал "реальным" формат двухсторонней встречи Зеленского и Путина.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Кравчук поддержал планы Зеленского встретиться с Путиным

16:44 12.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал желание президента Владимира Зеленского встретиться с каждым лидером "нормандского формата" по отдельности, в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Кравчук заявил журналистам, что в апреле планируется провести саммит "нормандской четверки". Зеленский пообещал, что если встреча в "нормандском формате" не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позже прокомментировал, что Москва не получала каких-то инициатив о встрече в "нормандском" формате, контактов президентов РФ и Украины пока не планируется.

"Есть разные мысли по этому поводу, якобы с РФ не о чем разговаривать. Я считаю, что когда речь идет о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, ее территориальной целостности и суверенитете, необходимо обязательно встречаться и договариваться", - сказал Кравчук.

По его мнению, как минимум будет обнародована позиция человека, с которым проводилась встреча. Он назвал "реальным" формат двухсторонней встречи Зеленского и Путина.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
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