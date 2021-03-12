https://ria.ru/20210312/deputat-1601010629.html

В Госдуме оценили изменение правил назначения выплат на детей

В Госдуме оценили изменение правил назначения выплат на детей

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что введение новых критериев для назначения выплат РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:33

2021-03-12T19:33

2021-03-12T23:14

россия

светлана бессараб

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что введение новых критериев для назначения выплат на детей позволит предоставить больше помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Об этом она рассказала RT. Ранее Минтруд сообщил, что изменит подход к назначению выплат на детей от трех до семи лет: теперь помимо доходов семьи будут учитываться ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. Например, владельцы новых автомобилей не смогут получить соответствующую выплату."Дополнительные ограничения, безусловно, необходимы, потому что нужно уточнять критерии нуждаемости. У нас, к сожалению, есть граждане, которые скрывают свои доходы, например, доходы от незаконной сдачи в аренду помещений, также процветает неформальная занятость", — объяснила Бессараб.При этом, по мнению депутата, систему оценки уровня состоятельности семей следует уточнить для особых случаев. В частности, из списка критериев стоит исключить неликвидное имущество или имущество, которое невозможно реализовать. Также стоит учитывать, что "две квартиры в Москве стоят совершенно не столько, сколько две квартиры в заброшенном посёлке Крайнего Севера", объяснила Бессараб.

https://ria.ru/20210310/vyplaty-1600672426.html

https://ria.ru/20210226/gosuslugi-1599037292.html

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россия, светлана бессараб, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество