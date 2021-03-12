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В Госдуме оценили изменение правил назначения выплат на детей
В Госдуме оценили изменение правил назначения выплат на детей
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что введение новых критериев для назначения выплат РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:33
2021-03-12T23:14
россия
светлана бессараб
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что введение новых критериев для назначения выплат на детей позволит предоставить больше помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Об этом она рассказала RT. Ранее Минтруд сообщил, что изменит подход к назначению выплат на детей от трех до семи лет: теперь помимо доходов семьи будут учитываться ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. Например, владельцы новых автомобилей не смогут получить соответствующую выплату."Дополнительные ограничения, безусловно, необходимы, потому что нужно уточнять критерии нуждаемости. У нас, к сожалению, есть граждане, которые скрывают свои доходы, например, доходы от незаконной сдачи в аренду помещений, также процветает неформальная занятость", — объяснила Бессараб.При этом, по мнению депутата, систему оценки уровня состоятельности семей следует уточнить для особых случаев. В частности, из списка критериев стоит исключить неликвидное имущество или имущество, которое невозможно реализовать. Также стоит учитывать, что "две квартиры в Москве стоят совершенно не столько, сколько две квартиры в заброшенном посёлке Крайнего Севера", объяснила Бессараб.
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россия, светлана бессараб, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество

В Госдуме оценили изменение правил назначения выплат на детей

19:33 12.03.2021 (обновлено: 23:14 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что введение новых критериев для назначения выплат на детей позволит предоставить больше помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Об этом она рассказала RT.
Ранее Минтруд сообщил, что изменит подход к назначению выплат на детей от трех до семи лет: теперь помимо доходов семьи будут учитываться ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. Например, владельцы новых автомобилей не смогут получить соответствующую выплату.
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"Дополнительные ограничения, безусловно, необходимы, потому что нужно уточнять критерии нуждаемости. У нас, к сожалению, есть граждане, которые скрывают свои доходы, например, доходы от незаконной сдачи в аренду помещений, также процветает неформальная занятость", — объяснила Бессараб.
При этом, по мнению депутата, систему оценки уровня состоятельности семей следует уточнить для особых случаев. В частности, из списка критериев стоит исключить неликвидное имущество или имущество, которое невозможно реализовать. Также стоит учитывать, что "две квартиры в Москве стоят совершенно не столько, сколько две квартиры в заброшенном посёлке Крайнего Севера", объяснила Бессараб.
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РоссияСветлана БессарабМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФОбщество
 
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