https://ria.ru/20210312/deputat-1601010629.html
В Госдуме оценили изменение правил назначения выплат на детей
В Госдуме оценили изменение правил назначения выплат на детей
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что введение новых критериев для назначения выплат РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:33
2021-03-12T19:33
2021-03-12T23:14
россия
светлана бессараб
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что введение новых критериев для назначения выплат на детей позволит предоставить больше помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Об этом она рассказала RT. Ранее Минтруд сообщил, что изменит подход к назначению выплат на детей от трех до семи лет: теперь помимо доходов семьи будут учитываться ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. Например, владельцы новых автомобилей не смогут получить соответствующую выплату."Дополнительные ограничения, безусловно, необходимы, потому что нужно уточнять критерии нуждаемости. У нас, к сожалению, есть граждане, которые скрывают свои доходы, например, доходы от незаконной сдачи в аренду помещений, также процветает неформальная занятость", — объяснила Бессараб.При этом, по мнению депутата, систему оценки уровня состоятельности семей следует уточнить для особых случаев. В частности, из списка критериев стоит исключить неликвидное имущество или имущество, которое невозможно реализовать. Также стоит учитывать, что "две квартиры в Москве стоят совершенно не столько, сколько две квартиры в заброшенном посёлке Крайнего Севера", объяснила Бессараб.
https://ria.ru/20210310/vyplaty-1600672426.html
https://ria.ru/20210226/gosuslugi-1599037292.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана бессараб, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество