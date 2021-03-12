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Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в десять тысяч рублей
Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в десять тысяч рублей
Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в десять тысяч рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T00:45
2021-03-12T00:45
2021-03-12T11:35
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в десять тысяч рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия".При этом для кредитных организаций такое решение чревато дополнительными затратами на наладку оборудования, добавила глава регулятора. "Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", — заключила Набиуллина.В декабре глава Гознака Аркадий Трачук заявил в интервью РИА Новости, что уровень развития безналичных расчетов сегодня позволяет проводить крупные платежи, поэтому появление нового номинала в дополнение к банкноте в пять тысяч рублей вряд ли необходимо.В последний раз банкнотный ряд обновлялся в 2017 году, тогда в обращение ввели дензнаки номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них выбрали по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использовали усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в десять тысяч рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
в интервью газете "Известия
".
"У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", — сказала она .
При этом для кредитных организаций такое решение чревато дополнительными затратами на наладку оборудования, добавила глава регулятора. "Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", — заключила Набиуллина.
В декабре глава Гознака Аркадий Трачук заявил в интервью РИА Новости, что уровень развития безналичных расчетов сегодня позволяет проводить крупные платежи, поэтому появление нового номинала в дополнение к банкноте в пять тысяч рублей вряд ли необходимо.
В последний раз банкнотный ряд обновлялся в 2017 году, тогда в обращение ввели дензнаки номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них выбрали по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использовали усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.