Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/dengi-1600860318.html
Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в десять тысяч рублей
Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в десять тысяч рублей
Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в десять тысяч рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T00:45
2021-03-12T11:35
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598034017_0:255:2686:1766_1920x0_80_0_0_36fd678418d4ecfbe26b0e59564097c9.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в десять тысяч рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия".При этом для кредитных организаций такое решение чревато дополнительными затратами на наладку оборудования, добавила глава регулятора. "Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", — заключила Набиуллина.В декабре глава Гознака Аркадий Трачук заявил в интервью РИА Новости, что уровень развития безналичных расчетов сегодня позволяет проводить крупные платежи, поэтому появление нового номинала в дополнение к банкноте в пять тысяч рублей вряд ли необходимо.В последний раз банкнотный ряд обновлялся в 2017 году, тогда в обращение ввели дензнаки номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них выбрали по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использовали усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.
https://ria.ru/20200313/1568524610.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598034017_0:3:2686:2018_1920x0_80_0_0_14f614f6958aaf3418f080887d9d65c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в десять тысяч рублей

00:45 12.03.2021 (обновлено: 11:35 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в десять тысяч рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия".

"У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", — сказала она .

При этом для кредитных организаций такое решение чревато дополнительными затратами на наладку оборудования, добавила глава регулятора. "Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", — заключила Набиуллина.
В декабре глава Гознака Аркадий Трачук заявил в интервью РИА Новости, что уровень развития безналичных расчетов сегодня позволяет проводить крупные платежи, поэтому появление нового номинала в дополнение к банкноте в пять тысяч рублей вряд ли необходимо.
В последний раз банкнотный ряд обновлялся в 2017 году, тогда в обращение ввели дензнаки номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них выбрали по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использовали усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.03.2020
13 марта 2020, 06:34Распространение коронавируса
В "Гознаке" рассказали о защите российских банкнот от вирусов
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за дела о маркировке
13:20Убивший отца троих детей за замечание житель Урала получил срок
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС России поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
12:38В Кремле оценили ситуацию с перекладыванием рисков бизнеса на бюджет
12:34Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России
Лента новостейМолния