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СК завел дело после падения девушки в яму с кипятком в Дзержинске
СК завел дело после падения девушки в яму с кипятком в Дзержинске
Следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница города Дзержинска провалилась в яму с горячей водой, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:17
2021-03-12T16:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница города Дзержинска провалилась в яму с горячей водой, сообщается на сайте Следственного комитета.Как сообщалось ранее, девушка 2000 года рождения провалилась в яму с горячей водой вечером 2 марта, ее госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска. Как сообщили РИА Новости в областном минздраве, она получила 70-75% ожогов тела. Третьего марта пострадавшая реанимобилем была перевезена из Дзержинска в ожоговый центр клиники Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде. Девушку в состоянии сильного ожогового шока поместили в реанимацию. Позднее в минздраве Нижегородской области сообщили, что девушка находится в стабильном состоянии с положительной динамикой."Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту травмирования девушки, упавшей в яму с кипятком, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.По данным СК, неустановленные должностные лица, ответственные за замену и ремонт сетей теплоснабжения, проявили халатность, которая привела к травмированию девушки.Добавляется, что в ходе расследования дела действиям должностных лиц будет дана юридическая оценка.
https://ria.ru/20210218/ozhogi-1598024697.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

СК завел дело после падения девушки в яму с кипятком в Дзержинске

16:17 12.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница города Дзержинска провалилась в яму с горячей водой, сообщается на сайте Следственного комитета.
Как сообщалось ранее, девушка 2000 года рождения провалилась в яму с горячей водой вечером 2 марта, ее госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска. Как сообщили РИА Новости в областном минздраве, она получила 70-75% ожогов тела. Третьего марта пострадавшая реанимобилем была перевезена из Дзержинска в ожоговый центр клиники Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде. Девушку в состоянии сильного ожогового шока поместили в реанимацию. Позднее в минздраве Нижегородской области сообщили, что девушка находится в стабильном состоянии с положительной динамикой.
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"Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту травмирования девушки, упавшей в яму с кипятком, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
По данным СК, неустановленные должностные лица, ответственные за замену и ремонт сетей теплоснабжения, проявили халатность, которая привела к травмированию девушки.
Добавляется, что в ходе расследования дела действиям должностных лиц будет дана юридическая оценка.
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