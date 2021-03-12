https://ria.ru/20210312/boty-1600936161.html
Telegram заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные
Telegram заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные
Администрация мессенджера Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных, и, вероятно, продолжит... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:11
2021-03-12T14:11
2021-03-12T14:16
ашот оганесян
россия
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Администрация мессенджера Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных, и, вероятно, продолжит этот список, поскольку претензии ведомства этим не исчерпываются, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.Однако, по его словам, блокировка сама по себе для владельцев ботов малозначима. "Например, с момента блокировки "Глаза Бога" до его запуска по новому адресу прошло менее часа. И, если позиция Telegram по вопросу блокировки останется формальной, их операторы так и будут поднимать их под новыми именами, просто в силу того, что на это уходит куда меньше времени, чем требуется на подготовку и подписание очередного требования Роскомнадзора", - указал эксперт."Впрочем, судя по обращению Роскомнадзора в правоохранительные органы с требованием розыска операторов, в самом ведомстве тоже не слишком верят в эффективность блокировки как таковой. Пока же самым эффективным методом давления является отключение ботов от платежных систем, но во многих из них кошельки также можно создавать "поточными" методами", - указал основатель сервиса DLBI.Он также рассказал, что ботов-пробивщиков в Telegram не меньше нескольких десятков, наиболее известны из них 5-7 штук. "В последние годы такие боты заменили часть рынка незаконной торговли базами данных и создали "розничный" сегмент пробива, где используются старые и недостоверные данные, но и цена на порядок ниже, чем при прямом пробиве по банкам, операторам связи и государственным базам данных", - сообщил Оганесян."Безусловно, эти боты не так опасны, как услуги по пробиву информации о банковских счетах или использовании мобильной связи, но и они позволяют незаконно получить персональные данные (например, информацию о владельце телефона или автомобиля), которые могут быть использованы преступниками", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20210126/kiberataki-1594570378.html
https://ria.ru/20210302/telegram-1599544653.html
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ашот оганесян, россия, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Администрация мессенджера Telegram
по требованию Роскомнадзора
заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных, и, вероятно, продолжит этот список, поскольку претензии ведомства этим не исчерпываются, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян
.
"Сегодня стало известно об удалении мессенджером Telegram по запросу Роскомнадзора пяти крупнейших ботов-пробивщиков: "Глаз Бога", "Smart Search Bot", "Архангел", "Mail Search Bot" и "How To Find Bot" (только английская его версия, русская – работает). Вероятно, этот список будет продолжен, так как претензии Роскомнадзора относились к большему количеству", - сказал Оганесян.
Однако, по его словам, блокировка сама по себе для владельцев ботов малозначима. "Например, с момента блокировки "Глаза Бога" до его запуска по новому адресу прошло менее часа. И, если позиция Telegram по вопросу блокировки останется формальной, их операторы так и будут поднимать их под новыми именами, просто в силу того, что на это уходит куда меньше времени, чем требуется на подготовку и подписание очередного требования Роскомнадзора", - указал эксперт.
"Впрочем, судя по обращению Роскомнадзора в правоохранительные органы с требованием розыска операторов, в самом ведомстве тоже не слишком верят в эффективность блокировки как таковой. Пока же самым эффективным методом давления является отключение ботов от платежных систем, но во многих из них кошельки также можно создавать "поточными" методами", - указал основатель сервиса DLBI.
Он также рассказал, что ботов-пробивщиков в Telegram не меньше нескольких десятков, наиболее известны из них 5-7 штук. "В последние годы такие боты заменили часть рынка незаконной торговли базами данных и создали "розничный" сегмент пробива, где используются старые и недостоверные данные, но и цена на порядок ниже, чем при прямом пробиве по банкам, операторам связи и государственным базам данных", - сообщил Оганесян.
"Безусловно, эти боты не так опасны, как услуги по пробиву информации о банковских счетах или использовании мобильной связи, но и они позволяют незаконно получить персональные данные (например, информацию о владельце телефона или автомобиля), которые могут быть использованы преступниками", - заключил эксперт.