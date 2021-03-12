https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600890278.html
В ОП предложили разрешить блокировку транзакций в адрес IT-компаний
В ОП предложили разрешить блокировку транзакций в адрес IT-компаний
Необходимо расширить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес иностранных IT-компаний, считает член Общественной палаты РФ,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:48
2021-03-12T10:48
2021-03-12T10:57
лига безопасного интернета
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587639189_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_c51c87b725014cb17c03bf43154fa6d9.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Необходимо расширить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес иностранных IT-компаний, считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией."Безусловно, должен быть набор экономических мер и дополнительные возможности, в том числе у Роскомнадзора, по взаимодействию с этими компаниями. Мы считаем, например, что, может быть, необходимо было бы дополнить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес вот этих иностранных интернет-гигантов", - сказала Мизулина на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".Мера по блокировке Twitter, по мнению общественницы, не является спонтанной, это последовательный и логичный ответ на отказ платформы предпринимать меры по блокировке запрещенного контента."Проблема Twitter и многих иностранных платформ состоит в том, что, к сожалению, здесь у них нет представительств. И даже когда им направляют те или иные уведомления наши органы власти, часто они попадают к ненадлежащему адресату, и многие эти платформы не отвечают на законные требования российских властей", - добавила Мизулина.
https://ria.ru/20210312/twitter-1600885085.html
https://ria.ru/20210307/facebook-1600302440.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587639189_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_15dd7034d73a5b12ae28be8f1599690f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Необходимо расширить полномочия Роскомнадзора
по блокировке транзакций с российских карт в адрес иностранных IT-компаний, считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета
Екатерина Мизулина.
Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter
в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией.
"Безусловно, должен быть набор экономических мер и дополнительные возможности, в том числе у Роскомнадзора, по взаимодействию с этими компаниями. Мы считаем, например, что, может быть, необходимо было бы дополнить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес вот этих иностранных интернет-гигантов", - сказала Мизулина на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".
Мера по блокировке Twitter, по мнению общественницы, не является спонтанной, это последовательный и логичный ответ на отказ платформы предпринимать меры по блокировке запрещенного контента.
"Проблема Twitter и многих иностранных платформ состоит в том, что, к сожалению, здесь у них нет представительств. И даже когда им направляют те или иные уведомления наши органы власти, часто они попадают к ненадлежащему адресату, и многие эти платформы не отвечают на законные требования российских властей", - добавила Мизулина.