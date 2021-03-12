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В ОП предложили разрешить блокировку транзакций в адрес IT-компаний
В ОП предложили разрешить блокировку транзакций в адрес IT-компаний
Необходимо расширить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес иностранных IT-компаний, считает член Общественной палаты РФ,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:48
2021-03-12T10:57
лига безопасного интернета
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Необходимо расширить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес иностранных IT-компаний, считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией."Безусловно, должен быть набор экономических мер и дополнительные возможности, в том числе у Роскомнадзора, по взаимодействию с этими компаниями. Мы считаем, например, что, может быть, необходимо было бы дополнить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес вот этих иностранных интернет-гигантов", - сказала Мизулина на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".Мера по блокировке Twitter, по мнению общественницы, не является спонтанной, это последовательный и логичный ответ на отказ платформы предпринимать меры по блокировке запрещенного контента."Проблема Twitter и многих иностранных платформ состоит в том, что, к сожалению, здесь у них нет представительств. И даже когда им направляют те или иные уведомления наши органы власти, часто они попадают к ненадлежащему адресату, и многие эти платформы не отвечают на законные требования российских властей", - добавила Мизулина.
https://ria.ru/20210312/twitter-1600885085.html
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лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество

В ОП предложили разрешить блокировку транзакций в адрес IT-компаний

10:48 12.03.2021 (обновлено: 10:57 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧлен комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина
Член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Необходимо расширить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес иностранных IT-компаний, считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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"Безусловно, должен быть набор экономических мер и дополнительные возможности, в том числе у Роскомнадзора, по взаимодействию с этими компаниями. Мы считаем, например, что, может быть, необходимо было бы дополнить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес вот этих иностранных интернет-гигантов", - сказала Мизулина на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".
Мера по блокировке Twitter, по мнению общественницы, не является спонтанной, это последовательный и логичный ответ на отказ платформы предпринимать меры по блокировке запрещенного контента.
"Проблема Twitter и многих иностранных платформ состоит в том, что, к сожалению, здесь у них нет представительств. И даже когда им направляют те или иные уведомления наши органы власти, часто они попадают к ненадлежащему адресату, и многие эти платформы не отвечают на законные требования российских властей", - добавила Мизулина.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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