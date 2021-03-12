https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600890278.html

В ОП предложили разрешить блокировку транзакций в адрес IT-компаний

В ОП предложили разрешить блокировку транзакций в адрес IT-компаний

Необходимо расширить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес иностранных IT-компаний, считает член Общественной палаты РФ,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:48

2021-03-12T10:48

2021-03-12T10:57

лига безопасного интернета

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Необходимо расширить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес иностранных IT-компаний, считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией."Безусловно, должен быть набор экономических мер и дополнительные возможности, в том числе у Роскомнадзора, по взаимодействию с этими компаниями. Мы считаем, например, что, может быть, необходимо было бы дополнить полномочия Роскомнадзора по блокировке транзакций с российских карт в адрес вот этих иностранных интернет-гигантов", - сказала Мизулина на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".Мера по блокировке Twitter, по мнению общественницы, не является спонтанной, это последовательный и логичный ответ на отказ платформы предпринимать меры по блокировке запрещенного контента."Проблема Twitter и многих иностранных платформ состоит в том, что, к сожалению, здесь у них нет представительств. И даже когда им направляют те или иные уведомления наши органы власти, часто они попадают к ненадлежащему адресату, и многие эти платформы не отвечают на законные требования российских властей", - добавила Мизулина.

https://ria.ru/20210312/twitter-1600885085.html

https://ria.ru/20210307/facebook-1600302440.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество