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Ученые: беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой COVID-19
Ученые: беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой COVID-19
чем другие молодые женщины. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале BMJ. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:20
2021-03-12T15:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бирмингемский университет
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ученые выяснили, что беременные в два раза чаще страдают тяжелой формой COVID-19, чем другие молодые женщины. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале BMJ. Специалисты из Бирмингемского университета проанализировали результаты 192 исследований о влиянии коронавируса на беременных и детей.Согласно данным ученых, беременные женщины в 2,1 раза чаще попадали в реанимацию из-за заражения коронавирусом, а риск необходимости вентиляции легких у них был в 2,6 раза выше, чем у других женщин.Отмечается, что риск заболевания тяжелой формой COVID-19 выше среди представительниц этнических меньшинств, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний.Ранее ученые Имперского колледжа Лондона отметили рост случаев преждевременных родов среди беременных с COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бирмингемский университет, общество

Ученые: беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой COVID-19

15:20 12.03.2021
 
© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ученые выяснили, что беременные в два раза чаще страдают тяжелой формой COVID-19, чем другие молодые женщины. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале BMJ.
Специалисты из Бирмингемского университета проанализировали результаты 192 исследований о влиянии коронавируса на беременных и детей.
Согласно данным ученых, беременные женщины в 2,1 раза чаще попадали в реанимацию из-за заражения коронавирусом, а риск необходимости вентиляции легких у них был в 2,6 раза выше, чем у других женщин.
Отмечается, что риск заболевания тяжелой формой COVID-19 выше среди представительниц этнических меньшинств, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний.
Ранее ученые Имперского колледжа Лондона отметили рост случаев преждевременных родов среди беременных с COVID-19.
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