https://ria.ru/20210312/beremennye-1600948639.html

Ученые: беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой COVID-19

Ученые: беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой COVID-19

чем другие молодые женщины. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале BMJ. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:20

2021-03-12T15:20

2021-03-12T15:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

бирмингемский университет

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ученые выяснили, что беременные в два раза чаще страдают тяжелой формой COVID-19, чем другие молодые женщины. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале BMJ. Специалисты из Бирмингемского университета проанализировали результаты 192 исследований о влиянии коронавируса на беременных и детей.Согласно данным ученых, беременные женщины в 2,1 раза чаще попадали в реанимацию из-за заражения коронавирусом, а риск необходимости вентиляции легких у них был в 2,6 раза выше, чем у других женщин.Отмечается, что риск заболевания тяжелой формой COVID-19 выше среди представительниц этнических меньшинств, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний.Ранее ученые Имперского колледжа Лондона отметили рост случаев преждевременных родов среди беременных с COVID-19.

https://ria.ru/20210303/zhenschina-1599830450.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бирмингемский университет, общество