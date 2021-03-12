https://ria.ru/20210312/beremennye-1600948639.html
Ученые: беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой COVID-19
Ученые: беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой COVID-19
чем другие молодые женщины. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале BMJ. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:20
2021-03-12T15:20
2021-03-12T15:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бирмингемский университет
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ученые выяснили, что беременные в два раза чаще страдают тяжелой формой COVID-19, чем другие молодые женщины. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале BMJ. Специалисты из Бирмингемского университета проанализировали результаты 192 исследований о влиянии коронавируса на беременных и детей.Согласно данным ученых, беременные женщины в 2,1 раза чаще попадали в реанимацию из-за заражения коронавирусом, а риск необходимости вентиляции легких у них был в 2,6 раза выше, чем у других женщин.Отмечается, что риск заболевания тяжелой формой COVID-19 выше среди представительниц этнических меньшинств, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний.Ранее ученые Имперского колледжа Лондона отметили рост случаев преждевременных родов среди беременных с COVID-19.
https://ria.ru/20210303/zhenschina-1599830450.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бирмингемский университет, общество