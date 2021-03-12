Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/benzin-1600974954.html
Цена на бензин Аи-92 приблизилась к историческому рекорду
Цена на бензин Аи-92 приблизилась к историческому рекорду
Средняя цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в пятницу составила 54 574 рубля за тонну, она РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:58
2021-03-12T16:58
цены на нефть
спбмтсб
аи-92
аи-95
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150838/41/1508384193_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_82d0565baf1e2c3b823debd9189f16b2.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средняя цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в пятницу составила 54 574 рубля за тонну, она остается вблизи рекордного значения за всю историю наблюдений с 2018 года, следует из данных биржи.Значение показателя снизилось на 0,44% по отношению к предыдущему дню. При этом в среду, 10 марта, цена бензина Аи-92, согласно значению национального индекса биржи, достигала 54 977 рублей за тонну - максимум с рекорда 2018 года.Рекордное же значение индекса было зафиксировано в мае 2018 года, тогда он достиг 55 434 рубля за тонну, а Аи-95 был на максимуме в июле 2020 года - 59 602 рубля.Биржевые цены на бензин в России начали активный рост в конце декабря. В последнюю торговую неделю прошлого года на бензин Аи-92 и Аи-95 они выросли на 5,4% и 7,4%, составив 47 616 и 49 078 рублей за тонну соответственно. В начале января биржевые цены продолжали рост и перешли к снижению в середине месяца. Постепенный рост возобновился в начале марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/npz-1600418256.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150838/41/1508384193_522:0:3253:2048_1920x0_80_0_0_f87510ce09154fca17d59519aa132642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, спбмтсб, аи-92, аи-95, экономика

Цена на бензин Аи-92 приблизилась к историческому рекорду

16:58 12.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКолонка на автозаправочной станции
Колонка на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средняя цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в пятницу составила 54 574 рубля за тонну, она остается вблизи рекордного значения за всю историю наблюдений с 2018 года, следует из данных биржи.
Значение показателя снизилось на 0,44% по отношению к предыдущему дню. При этом в среду, 10 марта, цена бензина Аи-92, согласно значению национального индекса биржи, достигала 54 977 рублей за тонну - максимум с рекорда 2018 года.
Рекордное же значение индекса было зафиксировано в мае 2018 года, тогда он достиг 55 434 рубля за тонну, а Аи-95 был на максимуме в июле 2020 года - 59 602 рубля.
Биржевые цены на бензин в России начали активный рост в конце декабря. В последнюю торговую неделю прошлого года на бензин Аи-92 и Аи-95 они выросли на 5,4% и 7,4%, составив 47 616 и 49 078 рублей за тонну соответственно. В начале января биржевые цены продолжали рост и перешли к снижению в середине месяца. Постепенный рост возобновился в начале марта.
Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 10:29
Американские НПЗ снова начали покупать нефть
 
Цены на нефтьСПбМТСБАИ-92АИ-95Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
23:40В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Лента новостейМолния