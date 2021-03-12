https://ria.ru/20210312/benzin-1600974954.html

Цена на бензин Аи-92 приблизилась к историческому рекорду

Цена на бензин Аи-92 приблизилась к историческому рекорду

Средняя цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в пятницу составила 54 574 рубля за тонну, она РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:58

2021-03-12T16:58

2021-03-12T16:58

цены на нефть

спбмтсб

аи-92

аи-95

экономика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средняя цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в пятницу составила 54 574 рубля за тонну, она остается вблизи рекордного значения за всю историю наблюдений с 2018 года, следует из данных биржи.Значение показателя снизилось на 0,44% по отношению к предыдущему дню. При этом в среду, 10 марта, цена бензина Аи-92, согласно значению национального индекса биржи, достигала 54 977 рублей за тонну - максимум с рекорда 2018 года.Рекордное же значение индекса было зафиксировано в мае 2018 года, тогда он достиг 55 434 рубля за тонну, а Аи-95 был на максимуме в июле 2020 года - 59 602 рубля.Биржевые цены на бензин в России начали активный рост в конце декабря. В последнюю торговую неделю прошлого года на бензин Аи-92 и Аи-95 они выросли на 5,4% и 7,4%, составив 47 616 и 49 078 рублей за тонну соответственно. В начале января биржевые цены продолжали рост и перешли к снижению в середине месяца. Постепенный рост возобновился в начале марта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/npz-1600418256.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, спбмтсб, аи-92, аи-95, экономика