https://ria.ru/20210312/banki-1600881192.html

Центробанк отозвал лицензию у ФорБанка и ССтБ

Центробанк отозвал лицензию у ФорБанка и ССтБ

Банк России отозвал лицензию у двух столичных коммерческих банков — ФорБанка и "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ), следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:06

2021-03-12T10:06

2021-03-12T12:07

центральный банк рф (цб рф)

агентство по страхованию вкладов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597202999_302:706:2686:2047_1920x0_80_0_0_9e452047cbf5e101dc34c71f319e97c2.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у двух столичных коммерческих банков — ФорБанка и "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ), следует из сообщения регулятора.Решение связано с тем, что оба банка нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. Поэтому за последний год регулятор не раз принимал к ним меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, ФорБанк и ССтБ нарушали требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а ССтБ еще и занимался обеспечением расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.По данным Центробанка, на 1 февраля ФорБанк занимал в российской банковской системе 221-е место, а ССтБ — 352-е.Оба банка участвуют в системе страхования вкладов. Выплаты их клиентам начнутся не позже 26 марта. По оценке Агентства по страхованию вкладов, ФорБанк должен клиентам 3,3 миллиарда рублей, ССтБ — в 89,4 миллиона.

https://ria.ru/20210218/banki-1597934601.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, экономика