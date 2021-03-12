https://ria.ru/20210312/banki-1600881192.html
Центробанк отозвал лицензию у ФорБанка и ССтБ
Центробанк отозвал лицензию у ФорБанка и ССтБ
Банк России отозвал лицензию у двух столичных коммерческих банков — ФорБанка и "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ), следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:06
2021-03-12T10:06
2021-03-12T12:07
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
экономика
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у двух столичных коммерческих банков — ФорБанка и "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ), следует из сообщения регулятора.Решение связано с тем, что оба банка нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. Поэтому за последний год регулятор не раз принимал к ним меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, ФорБанк и ССтБ нарушали требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а ССтБ еще и занимался обеспечением расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.По данным Центробанка, на 1 февраля ФорБанк занимал в российской банковской системе 221-е место, а ССтБ — 352-е.Оба банка участвуют в системе страхования вкладов. Выплаты их клиентам начнутся не позже 26 марта. По оценке Агентства по страхованию вкладов, ФорБанк должен клиентам 3,3 миллиарда рублей, ССтБ — в 89,4 миллиона.
https://ria.ru/20210218/banki-1597934601.html
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центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, экономика