https://ria.ru/20210312/bank-1600961090.html

ВТБ в 10 раз ускорил обработку клиентских данных

ВТБ в 10 раз ускорил обработку клиентских данных

Банк ВТБ завершил первый этап перехода на новый розничный кредитный конвейер: благодаря десятикратному ускорению обработки данных в рамках цифровой... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:09

2021-03-12T16:09

2021-03-12T16:09

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Банк ВТБ завершил первый этап перехода на новый розничный кредитный конвейер: благодаря десятикратному ускорению обработки данных в рамках цифровой трансформации банка формирование предодобренных кредитных предложения для 20 миллионов человек занимает не более 4-х дней, сообщает кредитное учреждение. Второй этап перехода на новый конвейер позволит принимать 95% решений по выдаче розничных кредитов за 1-3 минуты.В 2021 году на новый розничный кредитный конвейер планируется перевести выдачу кредитов наличными и кредитных карт, продуктовый ряд ипотеки и автокредитования. Конвейер позволит увеличить долю ипотечных кредитов, оформляемых только по паспорту, с текущих 56% до 75% к концу 2022 года. Доля решений по ипотечным заявкам клиентов, которые будут приниматься в течение 3-х минут, будет увеличена с текущих 72% до 85%. Полный переход на конвейер завершится к концу 2022 года."За год ВТБ в рамках цифровой трансформации полностью перестраивает технологические платформы, меняет организацию процессов, увеличивает долю операций с применением технологий искусственного интеллекта. Все это позволяет выводить качество и доступность сервисов банка на новый уровень. Первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре – это очередной шаг в наших глобальных преобразованиях. Он не только позволил в моменте увеличить мощности и кратно нарастить скорость процессов, но и дал нам возможность гибко внедрять новые продукты и сервисы, совершенствовать механизмы, чтобы предугадывать желания и потребности наших клиентов", - приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.Как отметила руководитель департамента розничных кредитных рисков ВТБ Наталья Ревина, если раньше обработка только трети клиентской базы занимала до одного месяца, "сейчас мы можем реализовать все за рекордные для рынка 4 дня". Для формирования точных кредитных предложений ВТБ уже использует статистические модели оценки кредитного риска и разработанные на основе анализа внешних и внутренних данных модели склонности клиента к тому или иному кредиту. В рамках перехода на новый розничный конвейер внедрены модели оценки дохода и наиболее подходящего по размеру кредита, что позволило индивидуально формировать для клиентов сумму кредитного лимита. Модернизация скоринговых моделей и внедрение модели дохода позволило увеличить сумму предлагаемого клиенту лимита по кредитной карте в среднем на 15-20%.

https://ria.ru/20210311/avtokreditovane-1600786665.html

https://realty.ria.ru/20210310/ipoteka-1600557709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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