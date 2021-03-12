https://ria.ru/20210312/bank-1600922456.html

ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс"

ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс"

Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию московского коммерческого банка "Альба Альянс", сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:12

2021-03-12T13:12

2021-03-12T13:12

центральный банк рф (цб рф)

агентство по страхованию вкладов

экономика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию московского коммерческого банка "Альба Альянс", сообщается на сайте регулятора.Основанием для отзыва лицензии стало ходатайство самого "Альба Альянса", так как единственный владелец решил закрыть банк.В ЦБ отметили, что у банка достаточно средств, чтобы удовлетворить требования кредиторов.По данным Центробанка, на 1 февраля "Альба Альянс" занимал 282-е место в банковской системе России. Он участвует в системе страхования вкладов. В Агентстве по страхованию вкладов заявили, что выплаты клиентам "Альба Альянса" начнутся не позже 26 марта. Объем выплат агентство оценивает в 9,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210312/banki-1600881192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, экономика