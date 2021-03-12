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ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс"
ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс"
Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию московского коммерческого банка "Альба Альянс", сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:12
2021-03-12T13:12
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
экономика
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию московского коммерческого банка "Альба Альянс", сообщается на сайте регулятора.Основанием для отзыва лицензии стало ходатайство самого "Альба Альянса", так как единственный владелец решил закрыть банк.В ЦБ отметили, что у банка достаточно средств, чтобы удовлетворить требования кредиторов.По данным Центробанка, на 1 февраля "Альба Альянс" занимал 282-е место в банковской системе России. Он участвует в системе страхования вкладов. В Агентстве по страхованию вкладов заявили, что выплаты клиентам "Альба Альянса" начнутся не позже 26 марта. Объем выплат агентство оценивает в 9,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210312/banki-1600881192.html
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центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, экономика

ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс"

13:12 12.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию московского коммерческого банка "Альба Альянс", сообщается на сайте регулятора.
Основанием для отзыва лицензии стало ходатайство самого "Альба Альянса", так как единственный владелец решил закрыть банк.
В ЦБ отметили, что у банка достаточно средств, чтобы удовлетворить требования кредиторов.
По данным Центробанка, на 1 февраля "Альба Альянс" занимал 282-е место в банковской системе России. Он участвует в системе страхования вкладов.
В Агентстве по страхованию вкладов заявили, что выплаты клиентам "Альба Альянса" начнутся не позже 26 марта. Объем выплат агентство оценивает в 9,3 миллиона рублей.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладовЭкономика
 
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